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〈北部〉寵物棄養收費 桃園預計4月實施
2017-02-16
〔記者陳昀／桃園報導〕校園動物保護暨生命教育巡迴活動昨在西門國小展開，市長鄭文燦出席時表示，針對飼主棄養的收費草案，預計四月通過後實施，新屋「動物保護教育園區」也正進行房舍、環境改善工程，完工後預計可提升兩倍收容量，市府則會增聘獸醫師、約僱人員等，補足相關人力。
西門國小透過導讀繪本《流浪狗之歌》，讓小朋友體會狗兒被棄養的哀傷，正視流浪狗議題；學生張紫涵說，因為經常和鄰居家的狗互動，讓她體會到保護寵物是飼主重要的責任。
鄭文燦表示，他上任後推動「新動保政策」，執行安樂死的比率，從九十九年五十八‧九五％，到一○五年已大幅減少至四‧五％，今年會搭配多元動保教育，讓動保觀念扎根。
鄭文燦說，市府今年配合「零撲殺」政策修訂規範，將針對飼主棄養收費，預計四月在市議會通過後實施；未來也將篩選動保園區收容犬隻，加以訓練為校犬或工作犬。
市府動物保護防疫處補充說，若寵物有植入晶片、棄養一隻收費二千五百元，若未植入晶片、棄養一隻收費三千五百元；為了杜絕未來實施棄養收費後，部分沒有公德心飼主為了省錢，將寵物帶到郊區違法棄養，會到各區加強巡邏，隨機檢查飼主是否為寵物植入晶片。
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