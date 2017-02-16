〈北部〉維修人員32Ｋ起薪 有證照更高

2017-02-16

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園機場捷運即將營運，加上綠線、棕線等捷運路線積極推動中，軌道車輛的維修人才需求殷切，桃園大眾捷運公司表示，維修人員薪資從三萬二千元起跳，比其他產業相對優渥，是新鮮人踏入社會的好選擇。

機場捷運將於三月二日正式營運，桃園大眾捷運公司從籌備至今錄用近一千一百位員工，其中維修處人員約佔三成五，約三百八十人。

桃捷公司表示，維修人員若成為正式員工，薪資從三萬二千元起跳，若有證照或相關資歷，薪水還會更高。

未來機場捷運還有延伸線，加上市府規劃新建綠線、棕線等捷運路網，將持續創造軌道維修的就業機會，市府交通局副局長張新福說，捷運路線多、班次多，維修人才的需求會持續出現缺口，需要新血不斷加入。