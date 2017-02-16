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〈北部〉《機捷、桃捷陸續通車》人才需求大 清華高中「軌道車輛科」夯

2017-02-16

看好桃園發展 全國唯一設立

〔記者周敏鴻／新屋報導〕桃園機場捷運已開始試營運，國內各地的軌道建設也陸續推動，新屋區清華高中「軌道車輛科」是全國唯一的相關科系，成為時下最夯的科別，吸引許多關心子女就業的家長詢問；「軌道車輛科」主任謝奇達說，校內有柴電機車頭、車廂等實境教學設備，學生可充分學習修護知識，奠定進入職場的優勢。

民國一○二年，清華高中看好桃園市機場捷運和規劃中的綠線、棕線捷運，都需要大量軌道車輛人才，開設「軌道車輛科」、每年招收兩個班約一百位學生，培養學生未來進入軌道車輛領域，從事裝配、操作、保養、基本維修等技術服務等相關工作。

學校設有機械加工實習工廠、液氣壓實習工廠、模型訓練教室，也獲得台鐵捐贈柴電機車頭與車廂等，讓學生可以透過火車轉向架、模擬車門氣壓開啟與關閉等實境教學，累積實務經驗。

謝奇達說，軌道車輛科學生，必須在一年級先考取機械加工丙級證照、二年級考取氣壓丙級證照，三年級再考取機電整合丙級證照或焊接證照，在離開學校前，就學會機械基礎、液氣壓原理與電子控制等技術。

他說，「軌道車輛科」要栽培軌道車輛領域的人才，並與產業界合作，輔導學生畢業後進入捷運或鐵道等相關產業服務。

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  • 清華高中「軌道車輛科」學生專心學習軌道車輛的修護技術。（記者周敏鴻攝）

    清華高中「軌道車輛科」學生專心學習軌道車輛的修護技術。（記者周敏鴻攝）

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