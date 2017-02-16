〈北部〉電鍍廠打通被封暗管 再偷排「毒水」
含重金屬 污染鶯歌溪
〔記者陳昀、劉慶侯／綜合報導〕位於龜山區的金屬表面電鍍廠「明通企業」，在國內電鍍業界頗負盛名，去年就被查獲排放含重金屬廢水污染鶯歌溪，封閉偷排廢水的暗管、移送法辦並勒令限期改善，但業者又擅自打通暗管再度偷排，被保七總隊第三大隊會同環保署、環保局查獲，將負責人詹塗城移送法辦。
記者昨致電明通企業，但對方掛斷電話不回應。
環保局指出，明通企業雖然領有廢水許可證，卻未依照許可內容操作，反而偷埋暗管偷排廢水，去年就曾告發，以混凝土封閉暗管，但今年一月初在環保局複查時，驚見暗管被重新打通，出口處還有疑似排水痕跡，通報地檢署成立專案小組並會同保七總隊二十四小時埋伏，果然查獲偷排情事。
警方、環保人員查看排放溝渠與鶯歌溪交接處，不但瀰漫濃重酸性氣味，附近溪底更呈現烏黑狀，有別於溪岸旁鵝卵石的顏色，明顯已遭污染，證據顯示明通公司又重新開始排放廢水，污染河川水源。
有許可證 為省錢違法
環保局表示，採樣明通企業偷排的廢水，內含對人體有害的重金屬「鎳」，進廠稽查後，查到廠房頂樓違法設置三座廢水貯槽，業者任由廢水滿溢、流入廠外的雨水溝，最後流入鶯歌溪，原因是業者為了節省廢水處理費，指示員工違法偷排，已要求明通企業限期拆除貯槽、封閉暗管線。
環保局長沈志修表示，偷排有害物質的廢水，最高可罰一千五百萬元、五年以下有期徒刑，業者必須依法取得許可證，並依許可內容處理到符合放流水標準後才能排放廢水，明通企業污染行為重大，依違反水污染防治法移送法辦。
他說，去年七月成立環、檢、警平台以來，已移送十八件環保犯罪案，民眾若發現環境污染行為，可撥打公害陳情專線0800-066-666。
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標題：〈北部〉電鍍廠打通被封暗管 再偷排「毒水」
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