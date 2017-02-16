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〈北部〉玉里火車站停車收費 惹不滿

2017-02-16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣內除了花蓮火車站外，其他各站外的停車場都沒收費，而玉里火車站則從今年農曆春節開始，停車場實施計時收費，縣議員王燕美批評，計時收費為何不作為鎮公所公共造產，卻讓外地業者得標，但鎮公所認為停車收費改善停車亂象，雙方意見無交集！

花東鐵路電氣化及車站改善工程，將玉里火車站拉皮改建完工後，玉里站成為縱谷第一大站，有多班普悠瑪快車在縱谷線只停玉里站，也吸引來自台東長濱、富里、瑞穗、卓溪等地的旅客前來搭乘。

車站前原為免費的停車場，今年初委外經營，一月份開始試營運、春節起收費，每半小時收費十元，站前道路都被畫紅線，讓許多鎮民很不爽。

站前地為台鐵所有 公所無權收費

縣議員王燕美說，車站停車場使用者付費是理所當然，但她質疑「為何鎮公所不撥用站前土地」，把停車場規劃為公共造產，所得用於鎮內事務？

王燕美質疑，鎮公所配合業者把車站前的大同路邊都畫紅線，她質疑是「官商勾結」、「不相信沒有圖利業者」，除非把紅線都塗掉！

鎮長：站前停車亂象已改善

玉里鎮長龔文俊回應，停車場的用地「本來就是鐵路局的」，辦理停車場委外招標也是鐵路局的自由，「完全不關鎮公所的事」，更沒配合業者在大同路畫紅線。

龔文俊認為，停車場收費前，車站前免費停車空間常有民眾長期停車「一停就是三、五天，甚至好幾個月」，想停車的民眾停車位也一位難求，自從改成收費後「停車場隨時都有空位」，站前停車亂象也改善了，建議若不想花錢停車，也能叫計程車、或請親友接送。他說，日前有民眾反應紅線劃設在民宅門口不合理，已與警局交通隊辦理會勘，塗銷不合理的紅線，並無亂畫線。

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  • 玉里車站前停車場收費，原本長期佔用的車輛都不見了。（王燕美提供）

    玉里車站前停車場收費，原本長期佔用的車輛都不見了。（王燕美提供）

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玉里火車站停車收費 惹不滿

花蓮縣內除了花蓮火車站外，其他各站外的停車場都沒收費，而玉里火車站則從今年農曆春節開始，停車場實施計時收費，縣議員王燕美批評，計時收費為何不…

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