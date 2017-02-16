2017-02-16

台灣許多地方出現海岸線內移，如何對症下藥眾說紛云；水利署第一河川局分析，海砂容易被颱風強浪吹走，有時因潮流、季風風向而回填，過去建造凸堤，成效見仁見智，近幾年來，編籬定砂之類生態工法抬頭，呼應「天然的最好」的主流意見。

海灘流失導致海岸線內移，有天然因素，也有工程引起；舉例來說，頭城海水浴場昔日有大片沙灘，建造烏石港後影響海砂流動方向，位在烏石港南側的海水浴場海砂流失，目前僅剩礁岩，港區北側的外澳地區，則新增大面積沙灘，變成著名衝浪勝地。

蘇澳大坑罟海砂流失該怎麼因應？第一河川局認為，首要之務是設法留住海砂，再聽取專業意見，找出合適工法，勿貿然增設人工設施，以免破壞生態適得其反。（記者江志雄整理）