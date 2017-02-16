〈北部〉蘇澳大坑罟沙灘流失 20年少150米
數度反映未果 里長：狗吠火車沒人理
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮存仁里大坑罟海灘遭侵蝕流失，海岸線嚴重內移，里長蕭阿添說，他數度反映未獲具體回應，宛如狗吠火車；立委陳歐珀要求林務局羅東林管處研擬定砂圍籬工程，保護沙灘完整；羅東林管處表示，已偕同河川局等單位研議解決。
蘇澳大坑罟岸邊防風林到海面之間沙灘，二十年前還有兩百公尺長，現在只剩五十公尺，少掉四分之三；颱風豪雨來襲，強浪可能長驅直入，危及住戶安全。陳歐珀接獲蕭阿添等人陳情，昨天會同羅東林管處、第一河川局會勘尋求對策。
海岸線漸內移 民憂住家失去天然屏障
「居民安全誰來顧？」蕭阿添氣憤地說，蘇澳大坑罟海岸線逐年退縮，他擔任六年里長屢屢反映，官員卻如走馬看花，來看看就走都沒有結果，颱風期間，當地的存仁里、港邊里住戶首當其衝，威脅如影隨行，主管機關應給個交代，不能讓居民聽天由命。
大坑罟社區總幹事陳日方說，蘇澳大坑罟海岸線退縮，沿岸住家失去天然屏障，防護整治工程牽涉許多單位，非一蹴可幾，請陳歐珀居中整合持續監督，不能半途而廢。
立委陳歐珀要求林管處 定砂圍籬工程
羅東林管處說，蘇澳海岸線內移，沙灘流失嚴重，去年邀集專家學者現場會勘，由於海風風勢強，定砂工程是艱鉅挑戰；第一河川局認為，海岸線內移原因很多，包括海象、季風、颱風等等，增設人工構造物不見得有效，建議採用編籬定砂或定砂圍籬因應，儘量以天然方式遏止海砂流失。
陳歐珀說，海岸線維護刻不容緩，蘇澳大坑罟沙灘有必要啟動防風定砂工程，責付林務局研擬改善方案，第一河川局配合護岸，另請東北角風景區管理處每月定期清理環境，維護海岸線的生態景觀。
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標題：〈北部〉蘇澳大坑罟沙灘流失 20年少150米
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