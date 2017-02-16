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〈北部〉苗市回收場黑煙蓋天 民眾憂空污

2017-02-16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市大坪頂公墓旁一間資源回收場，昨天發生火警，場內堆放塑膠、廢輪胎等物，火勢一發不可收拾，濃密黑煙直沖天際，市民憂心空污影響健康；苗縣環保局表示，昨天擴散條件佳，濃煙於五百公尺外即被稀釋，測量在安全範圍內。

這家資源回收場於昨天上午近十一點失火，消防局派遣十三輛消防車前往搶救，但現場位處偏郊山區，水源缺乏，且通達道路狹小，僅容一輛車輛通行，消防車無法全數進入，只能靠接管加壓方式灌救，撲滅不易。

資源回收場人員說，昨天上午回收場旁，有掃墓民眾以火燒方式除草，延燒到場內；因場內堆放有一百公噸已壓縮打包的塑膠回收物，及廢棄輪胎等易燃物品，發現失火要滅火時，已無法控制。

黑煙直沖天際，苗栗市民抬頭就可看見，許多人都憂心有些甚至在臉書上PO文質疑「會不會有戴奧辛等有害物質？」

環保局空氣品質及噪音管制科長蔡政勳表示，經派員在周邊下風處測量，數據在安全範圍內，對民眾不會有影響，但將調查追究行為人責任，可依空氣污染防制法規定，開罰五千元到十萬元。

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  • 苗栗市大坪頂公墓旁一間資源回收場發生火警，由於場內堆放了約100公噸的塑膠、廢輪胎等物品，火勢一發不可收拾。（記者彭健禮攝）

    苗栗市大坪頂公墓旁一間資源回收場發生火警，由於場內堆放了約100公噸的塑膠、廢輪胎等物品，火勢一發不可收拾。（記者彭健禮攝）

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