〈北部〉「大溪─永寧捷運站」快捷公車 24日上路

2017-02-16

大溪民眾首週免費

〔記者李容萍／大溪報導〕市府交通局改善大溪的觀光及聯外交通，新闢「710大溪—永寧捷運站」快捷公車，預計十八日在大溪橋頭舉辦通車典禮，廿四日起開放民眾搭車，通車首週的廿四日至三月二日，大溪區民憑身分證件免費搭車，也提供民眾可將自行車帶上全新電動巴士的服務。

交通局長劉慶豐指出，新闢「710大溪—永寧捷運站」快捷公車的頭、末班車時間，分別是上午六點至晚上十點四十五分，發車班距尖峰時間是十至廿分鐘一班、離峰時間是半小時到一小時一班車，平日八十班次、假日八十二班次，採三段票收費（每段票全票十八元、半票九元）。

「710大溪—永寧捷運站」起訖站在大溪老街、新北市土城區的捷運永寧站，但例假日因考量大溪老街壅塞，在例假日的上午九點十分至晚上七點改由大溪觀光橋發車。

行駛動線如下：大溪老街↓復興路↓慈湖路↓康莊路↓（假日：橋頭停車場↓瑞安路一段）↓介壽路↓仁善街↓埔頂路二段↓埔頂路一段↓員林路一段↓永昌路↓大溪交流道↓國道三號↓土城交流道↓新北市土城區中央路三段↓捷運永寧站。

劉慶豐說，這條路線是前年底由公路總局以「國道客運」辦理公告徵求業者營運，因為沒有業者投件而乏人問津，去年五月經市長鄭文燦、立委趙正宇召開協調會，考量大溪往返大台北地區公共運輸嚴重不足，由交通局改以「市區公車」辦理，經評選由捷順交通公司取得經營權，採購十五輛電動巴士載客，讓大溪聯外交通更方便。