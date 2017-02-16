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〈北部〉八德、中壢3路段 將率先完工

2017-02-16

〔記者邱奕統／桃園報導〕市府工務局從去年起，已針對全市交通瓶頸路段進行打通工程，八德區茄苳路、長興路三六○巷、中壢區慈惠二街可望在今年完工，今年也編列二億元徵地費與六千萬元的工程費，持續打通瓶頸路段。

中壢區慈惠二街屬於「中壢平鎮都市擴大修訂計畫」區內都市計畫道路，但新生路到恩德街的八十公尺長度路段，路寬只有四．二公尺，經常造成交通壅塞，市府計畫拓寬成八公尺，去年編列五百萬元工程費並在去年底動工，預計今年三月完工。

連結桃園區、八德區的茄苳路，是當地重要替代道路，車流量大，但部分路段只有三公尺寬，交通尖峰時段非常壅塞，工務局計畫將其中二百公尺長的路段拓寬成八公尺，並串聯至國道二號橋下，工程費八七四萬元，去年動工，預計今年三月完工。

長約四百公尺的八德區長興路三六○巷，路寬只有六公尺，會車不易，市府與石門水利會協調後，計畫以水利溝渠加蓋方式拓寬，工程費約三千三百萬元，也在去年底動工，預計今年九月完工，屆時將成為路寬十公尺。

工務局表示，未來還會持續打通交通瓶頸路段，例如龍潭區高揚南路、龍潭區干城路、蘆竹區大新路三七六巷、蘆竹區八德一路、觀音區忠富路、桃園區益壽七街、平鎮石門大圳道路等，都已在規劃中，今年將陸續動工。

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