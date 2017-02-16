快訊明華園愛的波麗路台中登場
〈中部〉刮刮樂中2千萬 科技男瞞著老婆
2017-02-16
花六萬刮中頭獎
〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年第一張刮刮樂頭獎二千萬上週在台中刮出，這名中獎人是卅幾歲科技男，已出面兌領獎金，今年他買二千元刮刮樂卅張，共花六萬元試手氣，刮中頭獎二千萬，但他沒告訴任何人也沒和老婆說，且會繼續上班，先用獎金換新車、還房貸，剩餘的錢存銀行投資理財。
台彩總經理黃志宜昨特別到台中市北屯區為刮出頭獎的幸運商行慶賀，秀出這張中頭獎的彩券和批購證明單。他說，這名中獎人有每個月購買彩券習慣，最常買的是大樂透，但每年過年一定會買二千元刮刮樂當開運，一出手就花六萬元買上兩本共卅張，最高曾經刮出十萬元獎金。
換新車、還房貸
黃志宜轉述，中獎人自述中獎原因是「有買有機會」和「中獎天注定」，非常開心投資能有這麼大的回報，才能幸運刮出二千萬頭獎，但他不動聲色自行出面兌獎，獎金扣稅後可得一千六百萬元，先暫存銀行待買車和還房貸，並透露完成兌獎程序後還沒告訴老婆。
幸運商行昨大放鞭炮慶祝，黃志宜與彩券行陳姓老闆娘一起發刮刮樂彩券和十元發財金，吸引大批民眾排隊領取，店內也湧進大批人潮買彩券試手氣，黃志宜說，今年過年期間共發行十四期二八六億彩券，包括三個二千萬頭獎共四一五個百萬以上大獎，目前已刮出一一四個大獎，目前仍有三○一個未刮出。
黃志宜說，台中市已連續兩年刮出頭獎，根據彩券經銷商回報目前刮出一一四個百萬以上大獎，台中市就占了十五個，位居全國第二名，僅次於新北市。
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