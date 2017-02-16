〈中部〉可望超越高雄 自來水普及率上半年拚96％

2017-02-16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市每天自來水用水需一百五十萬噸，而去年底至今年初降雨量比往年少，鯉魚潭目前蓄水率為五十九．一九％，自來水公司第四區管理處表示，已與石岡壩聯合調度，目前水情雖還是正常藍燈，但若再不下雨，可能就要告急，請民眾節約用水。此外，為讓台中市自來水普及率提升，中市經發局與水公司合作，今年上半年將台中市自來水普及率從去年為九十五．六三％，提高到九十六％。

普及率2年成長1.61％ 六都居冠

經發局與水公司第四區管理處昨召開記者會，經發局長呂曜志表示，台中市有二百七十多萬人口，自來水普及率一○三年為九十四．○二％，一○四年為九十五．一五％、一○五年為九十五．六三％，短短兩年間成長一．六一％，成長幅度六都第一。

呂曜志表示，新市府上任後，新增自來水人口數約八萬九千多人，戶數增加四萬四千五百戶，台中今年上半年自來水普及率將達九十六％，繼去年超越桃園市，今年可望再超越高雄市，晉升六都第四。

未來市府將優先以提升大安、石岡、新社、清水、東勢、霧峰、大甲、外埔等八個自來水普及率低於八十％的行政區為目標。

呂曜志強調，要讓自來水普及，除了要有經費，還有用戶有意願及接管長度的困難、土地取得問題，但市府盡量排除困難，在一○四、一○五年編列約二億三千萬元經費，包括自籌款及龐大路修費，並在跨局處及區里通力合作下，排除土地取得及接水證明等困難，大幅提高原縣區的自來水接管率，包括將大安區自來水普及率從一○三年的四十五．一六％拉升到一○五年六十二．九二％。

水情正常藍燈 未下春雨恐告急

此外，由於旱象未減，水公司與經發局共同呼籲民眾節約用水，目前台中水情燈號雖是正常的藍燈，但鯉魚潭水庫蓄水量不到六十％，正與石岡壩用水聯合調度運作。

水公司第四區管理處長蕭淑貞表示，台中市每天用水量為一百五十萬噸，目前鯉魚潭蓄水率只剩五十九．一九％，現今鯉魚潭取水採總量管制，不能超過六十五萬噸，其餘從石岡壩取水。

蕭淑貞並表示，目前北部及南部水情都已告急，台中市水情燈號雖還是正常的藍燈，但若春雨再不下，有可能告急，她與呂曜志呼籲民眾要節約用水，工業區廠商請盡量回收用水。