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〈中部〉彰市建國陸橋停車格 民眾搶租

2017-02-16

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市路邊停車收費目前有五八○個汽車停車格，而市公所另規劃在中央、建國陸橋下空地再增加一五○個汽車停車格，目前都已完成停車格標線劃設，最慢五月啟用，其中建國陸橋九十一個停車格開放登記後，由於月租費僅一千五百元，民眾登記搶破頭，目前已有高達七成停車格被預訂，至於中央陸橋的五十個停車格則預計四月開放登記，預料屆時也將掀起登記熱潮。

中央陸橋50格預計4月開放登記

彰化市公所工務課規劃在中央、建國兩座陸橋下方各施設五十及九十一個汽車停車格，其中，中央陸橋東側三十一個、西側十九個，建國陸橋北側六十三個、南側二十八個，兩座陸橋並陸續完成標線劃設。

市公所去年底率先開放建國陸橋收費停車格月租登記，由於月租費僅一千五百元，附近住家、商辦大樓林立，不少車主需要停車，也因此掀起一股登記熱潮，南側停車格並秒殺登記完畢，北側也剩下不到三十個停車格，日前登記截止後，評估登記情形踴躍，市公所研擬二度開放登記，最後剩餘的停車格再作為計時收費用途，嘉惠更多需要臨時停車的民眾。

至於中央陸橋下的汽車停車格，市公所也規劃以月租為主，預定於四月開放登記，月租費同樣為一千五百元，登記後剩餘的車位，再作為計時收費用途。

工務課長謝景澤表示，計時收費停車格的收費方式，研議以「日」來計算，亦即每日收費八十元或一百元，但還要進一步討論後再行確定。至於由公路總局管理的中華與金馬陸橋，未來都將予以活化。

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  • 彰化市中央陸橋下停車格標線劃設完畢，未來將採月租計費，預料將掀起登記熱潮。（記者湯世名攝）

    彰化市中央陸橋下停車格標線劃設完畢，未來將採月租計費，預料將掀起登記熱潮。（記者湯世名攝）

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