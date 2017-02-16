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〈中部〉藝術料理大賽 彰投學子「金」讚
2017-02-16
〔記者陳鳳麗、顏宏駿／綜合報導〕巧手也能揚名國際！南投縣同德家商師生，參加JICA日本國際藝術料理大賽的杏仁糕展示組拿下三金二銀，其中羅芳如甫獲烘焙金手獎不久，證明努力也能出頭天；彰化縣大葉大學學生則在結婚蛋糕組獲一特金二金牌，獲特金的許子鈁以「花海」作品拿到滿分，頗受矚目。
同德家商勇奪3金2銀
草屯鎮同德家商此次征戰日本的五名選手中，三名穿金戴銀的學生都是食品科學生，陳柏樺、羅芳如各以「料理鼠王」、「動畫恐龍當家」作品獲得金牌，王有欣則以「天外奇蹟」獲得銀牌，三人都是以自己喜歡的動畫電影作為創作題材。
獲獎的兩名老師中，食品科辜韋勳以「瓦力機器人」獲得金牌，餐飲科的魏心慧則以「台灣的特色原住民」拿到銀牌，魏心慧以卑南族原住民少女為主角，主題特別且有台灣特色。
陳柏樺表示，杏仁糕其實也是蛋糕的一種，很像翻糖蛋糕，只是外層創意造型一個用翻糖，一個以杏仁粉上色，都一樣費工耗時。
此次獲得金牌的羅芳如，國中是以技藝競賽成績甄選進入同德家商烘焙食品科，她高一就開始接受選手訓練，去年十二月才剛獲得烘焙金手獎第二名，她說，始終相信只要努力，一定會有表現。
大葉大學1特金2金牌
彰化縣大葉大學餐飲系學生，在該大賽的結婚蛋糕組成績亮眼，許子鈁以「花海」為主題，她的翻糖拉線、花束彩繪、新郎新娘捏陶手藝精湛，評審給出滿分，拿下特金殊榮，備受矚目。
此外，該系的江旻蓁和劉姿伶，則各以森林情境、魔女宅急便獲得金牌，兩人走可愛的卡通路線，江著重捏塑森林的精靈、動物手藝，劉則展現翻糖捏塑技巧，雙雙奪金。
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