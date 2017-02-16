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〈中部〉鄒族戰祭登場 長老憂傳承
2017-02-16
〔記者曾迺強／阿里山報導〕嘉義縣阿里山鄒族達邦社昨天舉行傳承百年的「Mayasvi」（瑪雅斯比）戰祭，祈求戰神庇祐，部落長老察覺參與祭儀的年輕人越來越少，擔心文化傳承失根，下午加碼舉辦各家族射箭、彈弓等競賽，盼找回鄒族傳統精神。
達邦部落庫巴協會理事長莊生男表示，達邦戰祭以往在下半年舉行，去年號召年輕族人學習修繕「庫巴」（男子集會所）的技術，修妥即於二月舉行祭儀，告知天神整修完成，今年比照去年，但即使目前仍是大學寒假期間，年輕族人回鄉籌備祭典人數比去年少二成，令人擔心鄒族文化漸趨式微。
莊生男說，部落長老決定舉辦射箭、彈弓、擲陀螺等競賽，讓年輕族人體會父執輩的求生技能與娛樂生活；就讀長榮大學運動競技學系的族人汪巴述雅說，協助部落籌備慶典，但本身幾乎沒用過弓箭，昨天上場比賽均以零分收場，需要再向族人學習這項技術。
達邦社戰祭由頭目汪俊松主祭，鄒族勇士昨早十點引燃聖火入場，再把預先綁好的小山豬抬到赤榕樹下，當場宰殺並以佩刀沾血，舉刀呼嘯三次，宣告展開二天的祭典，當晚並邀請遊客在庫巴廣場跳舞、齊喝小米酒，展現族人熱情。
祭儀開始後，有遊客納悶勇士為何砍修赤榕樹，應邀觀禮的行政院原住民族委員會副主委汪明輝解釋，神樹是戰神降臨庫巴的天梯，修剪後只留三枝，分別指向庫巴、頭目汪家和最大姓吳家的祭屋，代表生命更新，去年達邦戰祭適逢假日，今年辦在平日，連容納約一百人的臨時觀禮台都未坐滿，秩序比去年好很多。
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