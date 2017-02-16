〈中部〉備戰禽流感 雲縣西螺今設檢疫站

2017-02-16

〔記者林國賢／雲林報導〕禽流感疫情升溫，雲縣府防疫應變中心一級開設，今起將在西螺道之驛設置檢疫站，加強對外縣市化製車消毒，同時需有消毒證明才能進場化製。

雲林縣動植物防疫所指出，前天在高雄市屠宰場被攔截的皇金雞，已檢驗出H5病毒，元旦迄今，雲林縣已有十四場禽場感染禽流感，共撲殺十二萬七千多隻家禽；另有一處禽場出現異常死亡，檢體今天會有結果。

外縣市化製車加強消毒

防疫所技正鄭安國表示，國內禽流感疫情升溫，並已檢驗出可能禽傳人的H5N6病毒，縣府應變中心即日起一級開設，防疫物資、人力均已備妥。今天起至三月十五日止，縣府在西螺道之驛設置檢疫站，每天上午九時至下午九時加強外縣市化製車消毒工作；另所有進出屠宰場禽車都必須出示消毒證明才能出場，避免移動污染源散發病毒。

針對高風險禽場訪視範圍，由目前半徑一公里擴大至三公里，每半個月採樣送驗一次，水禽範圍三至五公里，每月採樣一次；陸禽則觀察健康狀況。

鄭安國指出，一月份開始防疫所與農業處合作加強訪視違法設置禽場，目前已訪視七十六場，並依動傳法等相關法規裁處十二場，另請警方加強巡邏，查緝任意丟棄病死禽畜業者，並依廢棄物清理法及動物傳染病防治條例從重處分，請禽農不要貪圖一時之便，害人又害己。

雲林縣衛生局指出，畜主進出禽場須戴口罩及換穿衣鞋，並養成勤洗手衛生習慣；至於禽畜、雞蛋等產品，消費者充分煮熟後，即可安心食用，不必過度恐慌。