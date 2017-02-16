〈中部〉閨密攜手離職場 租地當農人

2017-02-16

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「六年八班」王筱君與蔡韻甄是國中死黨，分別在高雄當護理師、台南當通訊行店員，竟起意攜手務農，到嘉義縣水上鄉大崙村租農地蓋溫室種起小番茄，年輕女性從農，曾有兩年住在台南市安南區，成了罕見的通勤農夫，奮鬥故事相當精彩。

嘉南通勤 遠征水上蓋溫室種小番茄

王筱君婚後懷了雙胞胎，對未來感到徬徨，留在診所工作雖有比較充裕的時間照顧小孩，但收入有限，到大醫院薪水較高，卻得輪班，衝擊到陪伴孩子的時間，天人交戰之際，興起租地務農的念頭。

個性積極的她，立即跑到台南找閨密蔡韻甄談合作，剛聽到好友的計畫時，蔡韻甄嚇一跳，想說何苦跑去曬太陽、累個半死，但對於可以當時間的主人，也不用再為業績焦慮，決以行動挺好友，攜手當農夫。

兩人花了約兩年時間評估，到高雄、台南與嘉義等地尋找適合的農地，最後情定北回歸線經過的水上鄉，租了面積一‧八分的農地，花一百萬元蓋溫室，前年二月完工。

友善環境 作物宅配率成長六至七成

王、蔡先栽種美濃瓜，堅持友善農業環境，不噴灑農藥與化學肥料，靠有機肥、微生物肥料與益生菌，雖然得了白粉病，但對產量和品質影響有限，算是踏出順利的第一步。

王筱君轉行務農，因先生的工作離不開高雄，她帶著孩子搬到台南安平借住蔡家，兩人每天一早從住處開車到嘉縣水上「上班」，忙到傍晚拖著疲憊的身心回台南，直到去年十月才在耕地附近租屋居住，結束通勤農夫身分。

務農前，兩個小女子對農事一竅不通，長輩也都不是農夫出身，她們到處拜師學藝，農改場開課，兩人更是基本學員，鄰近農友不吝指導，連賣有機肥的業務都傾囊相授。

在專家與貴人扶持下，王、蔡的作物不管是美濃瓜或小番茄都獲得高度評價，宅配比率從第一年兩成多成長到目前六、七成，友善環境栽培方式受到農改場肯定，獲安排時任農委會主委曹啟鴻來時主持觀摩會，被視為轉行務農青年的榜樣。