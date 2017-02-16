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〈中部〉水利署整治防洪 市府改造景觀
2017-02-16
〔記者蘇金鳳／台中報導〕筏子溪因曾發生水患，經濟部水利署從八十年代就進行整治，民國九十年則開始進行大規模的整治，逐年編列預算，十多年整治經費已達五、六十億元，水利署表示，水利署對河川的整治是站在防洪立場，會進行基礎美化，與市府營造城市景觀的立場，有相互加乘之效。
水利署副署長曹華平表示，筏子溪過去是市府管轄河川，在民國七十五年後，才成為中央管轄河川，水利署的責任，就是要防洪治水，興建堤坊、清淤，提高河川的防洪頻率，避免淹水，而水利署進行防洪工程時，也會同時將河岸進行基礎美化整理，很高興台中市能投入經費，進行河川景觀的營造，是中央與地方的合作。
水利署第三河川局長楊人傑表示，筏子溪流域約十三公里，民國八十年前東海橋上游曾發生水患，隨著氣候極端化，時常會有暴雨出現，於是水利署對筏子溪展開整治。
楊人傑指出，從九十年開始至今，水利署約編了五、六十億的預算，由於當時的河道很窄，水利署要拓寬河道，必須徵收私有地，因此治理的經費，有七、八成是用在土地徵收上，其餘才是用在防洪治水、堤防興建等工程上；水利署對於河川的整治，是站在防洪立場，整治過程中，當然也會進行一些綠美化，但僅是基礎工程。
楊人傑表示，台中市政府展開筏子溪景觀營造工程，建立城市意象，在護岸興建步道，讓民眾更親近筏子溪，也讓筏子溪展現城市特色，而水利署則進行河川安全工程，是中央與地方的合作，安全及美觀都兼顧到。
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