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〈中部〉打造迎賓河 筏子溪改頭換面

2017-02-16

首階段編列5500萬 今年底完工

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府水利局十五日舉行「筏子溪景觀營造工程」動土儀式，筏子溪是台中市的母河，過去僅是基礎綠美化，市府現將筏子溪定位為「迎賓河」，從高鐵烏日站到永春東路，編列五千五百萬進行景觀營造，今年底完工，屆時民眾在高鐵站就可看到美麗的筏子溪。

筏子溪是台中市的母河，過去水利署只是進行河川整治及基礎的綠美化工程，由於筏子溪是台中市的門面，中市府定位為「迎賓河」，水利局今年編列五千五百萬，將筏子溪從高鐵烏日站到永春東路進行環境營造規劃，全長約一．八公里，預計今年底完工。

水利局昨天在南屯區筏子溪旁的筏子東街舉行「筏子溪景觀營造工程」動土儀式，水利署副署長曹華平、市長林佳龍、立委張廖萬堅等人，都到場參加動工典禮。

總經費13億 市府盼中央補助

林佳龍表示，昨天的動工只是先期工程，市府希望筏子溪的環境營造能進行到東路巷橋，需要十三億元，希望水利署能補助。

水利署副署長曹華平則表示，水利署已整治筏子溪多年，中央地方都持續合作，而筏子溪是中央管轄河川，很高興中市能夠自編預算進行先期工程，水利署也會進行協助，對於市府希望能補助的經費，水利署會進行評估。

水利局規劃筏子溪從高鐵烏日站到車路巷橋進行景觀營造，約十三公里長，需十三億元經費，目前規劃將筏子溪的治理及環境營造分三階段，首部曲為「迎賓廊道」，從烏日高鐵站至永春東路，第二階段到虹揚橋，定位為「綠蔭廊道」，第三階段則是「樂活廊道」，至東路巷橋。

此三階段的筏子溪整治，長約十三公里，總工程經費要十三億元，水利局希望水利署能補助市府或委外辦理，完成筏子溪的景觀營造，因此市府自行編列五千五百萬的先期工程經費，先進行「迎賓廊道」的景觀工程。

筏子溪的「迎賓廊道」工程是從高鐵烏日站至永春東路，長一．八公里，將整治左岸約五公頃的景觀，並規劃三個景致，從高鐵站開始五百三十公尺，規劃為「市徽地景區」，中間五百三十公尺為「立體地標區」，後七四○公尺則為「河濱賞景區」，還要規劃自行車道，並配合中央清疏作業。

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  • 市府編列五千五百萬營造筏子溪景觀，圖為現在水利署整治後的護岸景觀。（記者廖耀東攝）

    市府編列五千五百萬營造筏子溪景觀，圖為現在水利署整治後的護岸景觀。（記者廖耀東攝）

  • 筏子溪景觀營造工程啟動，今年底可見台中市「迎賓河」。（記者廖耀東攝）

    筏子溪景觀營造工程啟動，今年底可見台中市「迎賓河」。（記者廖耀東攝）

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