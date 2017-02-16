〈中部〉農會選舉抓賄 王坤盛樂當義工

2017-02-16

農會選舉逼近，員林市的徵信業者王坤盛順勢推出「你抓鬼、我出面」專線電話0988351513，他說，農漁會選舉已經「買票成癮」，但受限於人情包袱，會員之間都不願出面檢舉，為了淨化選風，他樂當「檢舉義工」，將來若案子起訴獲得獎金，會全數都交還給「消息提供者」。（圖文︰記者顏宏駿）