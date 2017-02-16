| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉農會選舉抓賄 王坤盛樂當義工

2017-02-16

農會選舉逼近，員林市的徵信業者王坤盛順勢推出「你抓鬼、我出面」專線電話0988351513，他說，農漁會選舉已經「買票成癮」，但受限於人情包袱，會員之間都不願出面檢舉，為了淨化選風，他樂當「檢舉義工」，將來若案子起訴獲得獎金，會全數都交還給「消息提供者」。（圖文︰記者顏宏駿）

廣告
  • 農會選舉逼近，員林市的徵信業者王坤盛順勢推出「你抓鬼、我出面」專線電話0988351513，他說，農漁會選舉已經「買票成癮」，但受限於人情包袱，會員之間都不願出面檢舉，為了淨化選風，他樂當「檢舉義工」，將來若案子起訴獲得獎金，會全數都交還給「消息提供者」。（圖文︰記者顏宏駿）

    農會選舉逼近，員林市的徵信業者王坤盛順勢推出「你抓鬼、我出面」專線電話0988351513，他說，農漁會選舉已經「買票成癮」，但受限於人情包袱，會員之間都不願出面檢舉，為了淨化選風，他樂當「檢舉義工」，將來若案子起訴獲得獎金，會全數都交還給「消息提供者」。（圖文︰記者顏宏駿）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
彌陀路遷碑 嘉市追思會首移228紀念公園

今年是二二八事件七十周年，嘉義市政府及嘉市二二八紀念基金會，將於二十五日擴大舉辦追思會、音樂會等紀念活動，且今年首度改在啟明路二二八紀念公園…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：〈中部〉農會選舉抓賄 王坤盛樂當義工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.