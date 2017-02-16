〈中部〉一片光禿禿 綠色環境學習營區破相
彰縣成功營區蝴蝶生態園不見了
〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣成功營區轉型為綠色環境學習營區，原為中部重要賞蝶重鎮的蝴蝶生態園，但民眾卻發現目前已變成光禿禿的射箭場。代管學習營區的彰化藝術高中校長魏清山表示，原有蝴蝶生態園區並非廢除，而是改到附近更寬闊地方來復育營造。
成功營區本是陸軍營地，早年一度是砲兵營地，也曾短時間作為步兵訓練的營區，民國八十二年軍營正式撤離，由於營區總面積將近十五公頃，綠色環境學習營地就佔了七‧八公頃，其它土地則作為水利資源處、彰化藝術高中等單位共用這塊區域，從民國九十二年開始規劃，民國九十六年陸續啟用各項設施，學習營區包括森林教室、展示中心與人工溼地等，也是彰化市中心難得的自然綠色生態保留空間。
成功營區目前已規劃為學習營區，也是台灣首座利用廢棄軍營空間再造的環境教育營地。有民眾表示，成功營區綠色環境學習營區是彰化市最棒的「後花園」，一年四季的生態非常豐富，尤其是蝴蝶生態園，更是中部地區賞蝶重鎮，不只有蜜源植物，還有光臘樹、生態池，但最近卻發現蝴蝶生態園變成射箭場，從綠意盎然變成一片光禿禿。
有民眾強調，生態復育是需要時間的，尤其是生態池從底泥到上頭的生態系，不是說搬就會乖乖搬過去的，好好的蝴蝶天堂就這樣不見了。縣議員林世賢表示，綠色環境學習營區環境很好，蝴蝶生態園沒有繼續保持，非常可惜。
彰化藝術高中校長稱只是改地點
魏清山強調，蝴蝶生態園不是消失，只是改地點了，面積也從原本約一百五十坪，增加到二百坪，原有的生態園是經過復育，改地點後也會栽植蜜源植物，原本的光臘樹也只是移植到天空步道附近；原有的生態園則改作射箭場，因為需要安全距離，才會讓生態園換地點。
看更多！請加入自由時報粉絲團
今年是二二八事件七十周年，嘉義市政府及嘉市二二八紀念基金會，將於二十五日擴大舉辦追思會、音樂會等紀念活動，且今年首度改在啟明路二二八紀念公園…
- 設計1日遊讓司機遊客好累？ 武陵農場：不接受抹黑
- 北韓官員力圖勸阻未成 金正男驗屍完成
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DGH to mull bus drivers’ work hour rules
- 被爆訂婚雀斑小姐 周湯豪斥：太扯了
- 自由廣場》（北社評論）綠營的質變
- 偏鄉童組「六月天」 最愛不是五月天／演唱劉文正的歌 教長驚艷
- 司機姊姊爆料 蝶戀花用將報廢拼裝車
- 川普廢除能源監管規則
- 全面查禽 有疫狀擬即刻撲殺
- 法國嗆俄羅斯 干預總統大選就等著被報復
- 全球暖化 南極海冰面積縮至38年來新低
- 裘莉的味道 兒時母親的最愛
- 印度創紀錄 單箭發射104顆衛星
- 陶子力挺陸元琪 怒嗆袁惟仁
- 北韓有3毒 毒筆、毒槍、毒膠囊
- 搭宏達電順風車 應華大漲
- 盛弘去年營收新高 今年聚焦醫療服務
- 2017日內瓦錶展專輯10：陀飛輪競技5
- 「豪」久不見 最快25日戰金塊
- CETA過關 歐洲議會：代表開放而非保護
- 大剌剌坐上白宮大位 伊凡卡挨轟
- 情人節想起舊愛 百里大追蹤砍她新歡
- 嘉義六腳大排 又見230隻死雞鵝
- 2017日內瓦錶展專輯6：陀飛輪競技1
- 自由廣場》憑啥不讓俺入黨？
- 深夜手工甜點 限量白色情人
- 日台交流協會派員 高中駐點教日文
- 全球股市增溫 歐股創19個月最長漲勢
- 裕隆挑戰季後賽 胡凱翔扮演得分工人
- 暗殺金正男6人犯案 1女刺客落網
- 高捷搶頭香 獲准經營寬頻電路出租
- 立榮、華信接興航花蓮線 推5折價
- 美原油存量創紀錄 油價收跌
- 毒窟被搗 3屁孩槍擊派出所
- 《勞倫斯運動獎》「牙買加閃電」、美體操天后 奪最佳運動員
- 浩鼎案首開庭 翁啟惠︰被境管是台灣損失
- 南山新舊醫療險轉換 恐衝擊20萬保戶
- 《謠言終結站》喝青菜豆腐湯 不會腎結石
- 好想媽 18歲男尋回失聯15年母
- 美防長：美對北約投入視盟邦國防費而定
標題：〈中部〉一片光禿禿 綠色環境學習營區破相
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email