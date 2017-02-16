〈中部〉一片光禿禿 綠色環境學習營區破相

2017-02-16

彰縣成功營區蝴蝶生態園不見了

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣成功營區轉型為綠色環境學習營區，原為中部重要賞蝶重鎮的蝴蝶生態園，但民眾卻發現目前已變成光禿禿的射箭場。代管學習營區的彰化藝術高中校長魏清山表示，原有蝴蝶生態園區並非廢除，而是改到附近更寬闊地方來復育營造。

成功營區本是陸軍營地，早年一度是砲兵營地，也曾短時間作為步兵訓練的營區，民國八十二年軍營正式撤離，由於營區總面積將近十五公頃，綠色環境學習營地就佔了七‧八公頃，其它土地則作為水利資源處、彰化藝術高中等單位共用這塊區域，從民國九十二年開始規劃，民國九十六年陸續啟用各項設施，學習營區包括森林教室、展示中心與人工溼地等，也是彰化市中心難得的自然綠色生態保留空間。

成功營區目前已規劃為學習營區，也是台灣首座利用廢棄軍營空間再造的環境教育營地。有民眾表示，成功營區綠色環境學習營區是彰化市最棒的「後花園」，一年四季的生態非常豐富，尤其是蝴蝶生態園，更是中部地區賞蝶重鎮，不只有蜜源植物，還有光臘樹、生態池，但最近卻發現蝴蝶生態園變成射箭場，從綠意盎然變成一片光禿禿。

有民眾強調，生態復育是需要時間的，尤其是生態池從底泥到上頭的生態系，不是說搬就會乖乖搬過去的，好好的蝴蝶天堂就這樣不見了。縣議員林世賢表示，綠色環境學習營區環境很好，蝴蝶生態園沒有繼續保持，非常可惜。

彰化藝術高中校長稱只是改地點

魏清山強調，蝴蝶生態園不是消失，只是改地點了，面積也從原本約一百五十坪，增加到二百坪，原有的生態園是經過復育，改地點後也會栽植蜜源植物，原本的光臘樹也只是移植到天空步道附近；原有的生態園則改作射箭場，因為需要安全距離，才會讓生態園換地點。