| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉彌陀路遷碑 嘉市追思會首移228紀念公園

2017-02-16

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕今年是二二八事件七十周年，嘉義市政府及嘉市二二八紀念基金會，將於二十五日擴大舉辦追思會、音樂會等紀念活動，且今年首度改在啟明路二二八紀念公園進行追思，有別以往在彌陀路全台首座二二八紀念碑前辦理的慣例。

全台首座紀念碑搬家 3月開工

市府民政處長吳芯榆說，嘉市二二八追思活動，除去年在火車站前東側廣場舉辦，以往均在彌陀路二二八紀念碑前舉行，但因腹地小，須在周遭交通管制，去年彌陀路拓寬後，市府徵詢各界意見，決將紀念碑遷移至啟明路二二八紀念公園，以便之後每年在此地舉行追思活動。

市府原定去年底前完成遷移紀念碑事宜，但發包三次都因乏人問津而流標，前天第四次開標終於順利發包；工務處土木科長楊松樺說，由晶富營造公司得標，決標金額三百二十八萬元，預計三月開工，工期五十個日曆天。

嘉市二二八紀念碑興建於民國七十八年，設計者為民主畫家詹三原，是一座高約十公尺的鋼筋混凝土建物，呈和平鴿造型，市府已為紀念碑投保運輸保險，確保遷移過程平順。

今年嘉市二二八紀念系列活動，二十五日上午十點在二二八紀念公園舉行追思會，十一點十五分在二二八紀念館舉辦「沈冤、真相、責任」嘉義地區特展開幕展，下午二點在市文化局音樂廳舉行「融合、共生，追思音樂會」；二月二十三日至四月二日在市立博物館三樓展出「潮與恕」嘉義二二八事件七十周年紀念美展，三月十八日至四月一日「諸羅天光音樂節」。

嘉市二二八紀念基金會執行長江榮森表示，「沈冤、真相、責任」特展與二二八國家紀念館合作，由館方提供史料，展出至今仍未尋獲屍首的受難者照片與影像紀錄等珍貴資料。

廣告
  • 嘉義市228紀念碑現位於彌陀路，將遷移至啟明路228紀念公園。（記者丁偉杰攝）

    嘉義市228紀念碑現位於彌陀路，將遷移至啟明路228紀念公園。（記者丁偉杰攝）

  • 嘉義市228追思活動，不同於以往在彌陀路全台首座228紀念碑前辦理的慣例，今年將改在啟明路228紀念公園舉行。（資料照，記者丁偉杰攝）。

    嘉義市228追思活動，不同於以往在彌陀路全台首座228紀念碑前辦理的慣例，今年將改在啟明路228紀念公園舉行。（資料照，記者丁偉杰攝）。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
可望超越高雄 自來水普及率上半年拚96％

台中市每天自來水用水需一百五十萬噸，而去年底至今年初降雨量比往年少，鯉魚潭目前蓄水率為五十九．一九％，自來水公司第四區管理處表示，已與石岡壩…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：〈中部〉彌陀路遷碑 嘉市追思會首移228紀念公園


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.