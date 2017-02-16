〈中部〉彌陀路遷碑 嘉市追思會首移228紀念公園
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕今年是二二八事件七十周年，嘉義市政府及嘉市二二八紀念基金會，將於二十五日擴大舉辦追思會、音樂會等紀念活動，且今年首度改在啟明路二二八紀念公園進行追思，有別以往在彌陀路全台首座二二八紀念碑前辦理的慣例。
全台首座紀念碑搬家 3月開工
市府民政處長吳芯榆說，嘉市二二八追思活動，除去年在火車站前東側廣場舉辦，以往均在彌陀路二二八紀念碑前舉行，但因腹地小，須在周遭交通管制，去年彌陀路拓寬後，市府徵詢各界意見，決將紀念碑遷移至啟明路二二八紀念公園，以便之後每年在此地舉行追思活動。
市府原定去年底前完成遷移紀念碑事宜，但發包三次都因乏人問津而流標，前天第四次開標終於順利發包；工務處土木科長楊松樺說，由晶富營造公司得標，決標金額三百二十八萬元，預計三月開工，工期五十個日曆天。
嘉市二二八紀念碑興建於民國七十八年，設計者為民主畫家詹三原，是一座高約十公尺的鋼筋混凝土建物，呈和平鴿造型，市府已為紀念碑投保運輸保險，確保遷移過程平順。
今年嘉市二二八紀念系列活動，二十五日上午十點在二二八紀念公園舉行追思會，十一點十五分在二二八紀念館舉辦「沈冤、真相、責任」嘉義地區特展開幕展，下午二點在市文化局音樂廳舉行「融合、共生，追思音樂會」；二月二十三日至四月二日在市立博物館三樓展出「潮與恕」嘉義二二八事件七十周年紀念美展，三月十八日至四月一日「諸羅天光音樂節」。
嘉市二二八紀念基金會執行長江榮森表示，「沈冤、真相、責任」特展與二二八國家紀念館合作，由館方提供史料，展出至今仍未尋獲屍首的受難者照片與影像紀錄等珍貴資料。
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標題：〈中部〉彌陀路遷碑 嘉市追思會首移228紀念公園
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