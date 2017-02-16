〈中部〉參選農會代表涉賄 古坑湳仔村長10萬交保

2017-02-16

持槍恐嚇 前縣議員被起訴

〔記者黃淑莉／雲林報導〕各農會會員代表選舉十九日投票，雲林縣多個鄉鎮選情激烈、「賄聲賄影」不斷，檢警前天兵分多路到古坑鄉湳仔村長吳景富等人家中搜索，訊後，吳景富以十萬元交保；另西螺農會總幹事廖錦富遭人持槍恐嚇，嫌犯前縣議員詹捷凱已被地檢署提起公訴。

農會基層選舉選情緊繃，會員代表應選四十五人，包括古坑、大埤、土庫、二崙、北港、台西、麥寮及東勢等八鄉鎮，參選人數都超過六十人，競爭激烈，尤其台西區被視為超級戰區。雲林地檢署檢察長鄭銘謙昨率同主任檢察官朱立豪、檢察官陳宜君，會同縣警察局長黃明昭等人，視察台西分局，指示全力查賄。

雲林地檢署統計，全縣農會賄選情資目前共有二十件，類別有旅遊、送禮、暴力，其中暴力事件為西螺農會總幹事廖錦富遭恐嚇案，涉嫌人已被逮捕，經偵辦詹捷凱被依涉嫌違反農會法、刑法恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴。

4鄰長涉案 2至3萬元交保

送禮部分，地檢署指登記參選古坑鄉農會會員代表的吳景富，春節期間透過多位鄰長贈送禮盒，內有苦茶油一瓶及麵線，價值約四、五百元，經多日蒐證，前天分別前往吳景富及張姓等四位鄰長家中搜索，並傳喚吳等五人到案。

吳景富供稱，禮盒是補發重陽節祝壽禮盒，訊後吳景富以十萬元交保，四位鄰長分以二、三萬元交保，全案由地檢署依違反農會法擴大偵辦中。

地檢署強調，其他十八件情資正由檢警調蒐證調查中，呼籲候選人不要心存僥倖，民眾若發現有賄選情事，也歡迎踴躍檢舉。