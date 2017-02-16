快訊明華園愛的波麗路台中登場
〈中部〉參選農會代表涉賄 古坑湳仔村長10萬交保
2017-02-16
持槍恐嚇 前縣議員被起訴
〔記者黃淑莉／雲林報導〕各農會會員代表選舉十九日投票，雲林縣多個鄉鎮選情激烈、「賄聲賄影」不斷，檢警前天兵分多路到古坑鄉湳仔村長吳景富等人家中搜索，訊後，吳景富以十萬元交保；另西螺農會總幹事廖錦富遭人持槍恐嚇，嫌犯前縣議員詹捷凱已被地檢署提起公訴。
農會基層選舉選情緊繃，會員代表應選四十五人，包括古坑、大埤、土庫、二崙、北港、台西、麥寮及東勢等八鄉鎮，參選人數都超過六十人，競爭激烈，尤其台西區被視為超級戰區。雲林地檢署檢察長鄭銘謙昨率同主任檢察官朱立豪、檢察官陳宜君，會同縣警察局長黃明昭等人，視察台西分局，指示全力查賄。
雲林地檢署統計，全縣農會賄選情資目前共有二十件，類別有旅遊、送禮、暴力，其中暴力事件為西螺農會總幹事廖錦富遭恐嚇案，涉嫌人已被逮捕，經偵辦詹捷凱被依涉嫌違反農會法、刑法恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴。
4鄰長涉案 2至3萬元交保
送禮部分，地檢署指登記參選古坑鄉農會會員代表的吳景富，春節期間透過多位鄰長贈送禮盒，內有苦茶油一瓶及麵線，價值約四、五百元，經多日蒐證，前天分別前往吳景富及張姓等四位鄰長家中搜索，並傳喚吳等五人到案。
吳景富供稱，禮盒是補發重陽節祝壽禮盒，訊後吳景富以十萬元交保，四位鄰長分以二、三萬元交保，全案由地檢署依違反農會法擴大偵辦中。
地檢署強調，其他十八件情資正由檢警調蒐證調查中，呼籲候選人不要心存僥倖，民眾若發現有賄選情事，也歡迎踴躍檢舉。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
可望超越高雄 自來水普及率上半年拚96％
台中市每天自來水用水需一百五十萬噸，而去年底至今年初降雨量比往年少，鯉魚潭目前蓄水率為五十九．一九％，自來水公司第四區管理處表示，已與石岡壩…
網友回應
熱門新聞
- 設計1日遊讓司機遊客好累？ 武陵農場：不接受抹黑
- 北韓官員力圖勸阻未成 金正男驗屍完成
- 〈實現我的旅遊夢〉花小錢圓夢─巴黎經濟遊
- 表哥「四」不可當 國王1分氣走湖人
- 王勝偉可望當複翁 月薪50萬非夢事
- 台幣升值1.03角
- 譚詠麟出輯 五月天助攻
- 雅加達首長選舉無人過半 4月再戰
- 黃鐙輝不換襪 拗曾子余聞腳味
- 法國嗆俄羅斯 干預總統大選就等著被報復
- 全球暖化 南極海冰面積縮至38年來新低
- 前黃復興主委挺郝
- 社論》「俗又大碗」討不到真便宜
- SUBARU全新Impreza 登台上市
- 林書豪前東家湖人尼克 市值可觀
- 深夜手工甜點 限量白色情人
- 蘭嶼核廢料 台電9年內遷離
- 黃復興急轉彎︰免另繳百人連署書
- 薪酸 導遊蕭如進 賣命一天800元
- 〈台股青紅燈〉彈性休假 台股變盤
- 水手國王當家 拚個10來運轉
- 里長禁餵流浪貓 女罵白痴賠2萬
- 盛弘去年營收新高 今年聚焦醫療服務
- 華碩首季PC營收 估季減15-20%
- 自由廣場》憑啥不讓俺入黨？
- 許可制改登記制 簡化退場機制
- 川普：兩國方案非解決以巴衝突唯一答案
- 日發表互動式人形機器人
- T.O.P金俊秀 「星」兵照曝光
- 125kg憂鬱少年 縮胃狂瘦54kg變型男
- 大剌剌坐上白宮大位 伊凡卡挨轟
- 福伯駕機險撞百人客機 飛行執照恐吊銷
- 自由廣場》別讓台灣芬蘭化
- 2017日內瓦錶展專輯1：總論
- 《行政部門檢討》強制遊覽車裝動態資訊系統
- 健康充電站─癌症醫學講座
- 張孝全貼心餵食鄭秀文 女神挑猛男 先驗胸肌
- 桃園監理站︰出事車 勘驗結構無問題
- 裘莉的味道 兒時母親的最愛
- 2017日內瓦錶展專輯8：陀飛輪競技3
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉參選農會代表涉賄 古坑湳仔村長10萬交保
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分