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〈南部〉男性一天2罐啤酒 連喝2年會傷肝

2017-02-15

〔記者王俊忠／台南報導〕郭綜合醫院醫師指出，男性平均一天喝三十克酒精、女性二十克，連續喝兩年可能會傷肝；換算如一天喝二罐啤酒（一罐三三○ML），連續喝兩年會出問題，以此提醒民眾避免喝酒；而GOT、GPT指數異常，只反映出肝細胞受損，肝功能問題須進一步接受檢查。

郭綜合醫院肝膽胃腸內科主治醫師黃文威表示，一般來說，影響肝功能的因素有酒、藥、病毒性肝炎、脂肪肝與體重過重、危險性行為等。

以酒來說，男性平均一天三十公克酒精、女生二十公克，連喝兩年有機會損傷肝，以台啤為例 ，男性約每天喝兩罐（一罐三三○ML）、紅標米酒約五分之一瓶、白蘭地或威士忌約八分之一瓶、金門高粱約十二分之一瓶，一天如此之量，連喝兩年都可能會傷肝，酒對肝的負面影響不容小覷。

許多民眾常拿健檢表上的GOT、GPT指數異常就告訴醫師肝功能異常，黃文威說明，GOT、GPT這兩個指數代表的是肝細胞受損程度，正確來說是肝指數異常，並非等同肝功能異常，有這兩指數資料，醫師還須進一步檢查，才能確知是肝的哪方面功能出問題。

此外，熬夜對肝功能的影響？黃醫師指，有肝疾病者若加上熬夜是可能加劇病情或影響復元，維持良好生活作息與飲食、運動習慣是很重要的！

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  • 郭綜合醫院醫師黃文威指酒精是傷害肝臟的大凶手，民眾應儘量避免喝酒。（記者王俊忠攝）

    郭綜合醫院醫師黃文威指酒精是傷害肝臟的大凶手，民眾應儘量避免喝酒。（記者王俊忠攝）

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