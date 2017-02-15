〈南部〉報廢蟋蟀燈罩 變藝術地景

2017-02-15

〔記者吳俊鋒／新化報導〕新化區公所十多年前以塑鋼材質製作的蟋蟀造型路燈，因配合低碳城市的政策，陸續更換為LED路燈，而原本將被報廢的蟋蟀燈罩，用心彩繪後，搖身變成藝術地景，環保創意，令民眾讚許。

新化區10餘年前路燈 陸續更換

新化區長鄭道立表示，這批塑鋼蟋蟀路燈設置在中山路、忠孝路一帶，當時是爭取城鄉新風貌計畫的經費所設計，主要在凸顯地方吉祥物的特色，也成功營造了街景意象，陸續製作了上百個。

最近因為中山路、忠孝路開始更換LED燈，老舊的蟋蟀燈罩也功成身退， 但十多年來的風吹雨打日曬，拆卸後發現，幾乎都有破損或碎裂，公所精選了七個比較完整的，進行創意改造，讓資源再生利用。

彩繪為老燈罩賦予新生命

公所透過民政局社區營造替代役男的彩繪，創作出兼具吉祥物特色的蟋蟀藝術地景，分別設置在圖書館、體育公園、大目降廣場等，為老燈罩賦予新生命。

鄭道立指出，LED燈若全面更換，預估每年節省七十六％的路燈電費，可真正落實節能減碳，而拆卸的蟋蟀燈罩，也盡量廢物利用，甚至成為公共藝術，繼續發揮傳達在地特色意象的任務。