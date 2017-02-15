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〈南部〉榮民之家將遷建 原址市地重劃

2017-02-15

〔記者蔡文居／台南報導〕佔地近六公頃的台南榮民之家將遷往永康榮民醫院附近「醫養合一」，目前相關計畫已就緒，就等行政院公文下來，遷建計畫即刻啟動。未來原址市府進行市地重劃，崇學路將打通連接至未來鐵路地下化後的上方路廊，讓東區東西向交通更為便捷。

崇學路將打通 便捷東西向交通

位於東區崇明路精華地段的台南榮民之家，佔地五．七公頃，院區內目前有三百五十位榮民榮眷，其西側為鐵道，未來南鐵地下化後將規劃設置林森通勤站。

行政院公文下來即可啟動

市府表示，行政院去年已同意台南榮家遷往永康，預計一○九年完成新榮家建築興建，一一○年榮家搬遷，原址展開市地重劃工程。目前一切就緒，就等行政院公文下來即可啟動。

市府副秘書長吳 欣修表示，未來榮家遷建後，榮家現址近六公頃的機關用地，市府將進行都市計畫重新檢討，將崇學路打通連接至未來鐵路地下化後的上方路廊，便捷東區東西向交通，也會增設停車場，改善文化中心周邊停車問題，並與未來的林森通勤站進行整體規劃，創造三贏。

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  • 台南榮家將遷往永康，預計一○九年完成新榮家建築興建，一一○年榮家搬遷。 （記者蔡文居攝）

    台南榮家將遷往永康，預計一○九年完成新榮家建築興建，一一○年榮家搬遷。 （記者蔡文居攝）

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