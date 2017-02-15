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〈南部〉澎湖元宵龜結緣 又見連霸有緣人

2017-02-15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖元宵節乞龜重頭戲得主紛紛出爐，眾所矚目的鎖港北極殿二百七十兩黃金龜王、馬公山水三百三十八兩金靈龜王，分別由福朋喜來登酒店副董張翔閎、運興公司張明利獲得；而南甲海靈殿鎮殿米龜，由鮑勤智擲得，完成三連霸。

上元玩三暝的澎湖元宵乞龜活動，市價逾一千六百萬元的鎖港北極殿黃金龜王，由福朋喜來登酒店副董張翔閎，以六聖杯迎回，明年將增加十兩，以二百八十兩歸還，未來將展示在飯店大廳，提供全球旅客參觀體驗，另一山水金靈龜王，則由運興有限公司張明利以三聖杯獲得，也陸續與金靈龜王五度結緣。

另外馬公南甲鎮殿米包龜，已連續三年花落鮑家，第一年由男主人鮑威宏，以五聖杯迎回；去年則由夫人許紫玲，以九聖杯迎回；今年則由就讀國小四年級的兒子鮑勤智，以七聖杯再度迎回家中供奉，完成三連霸壯舉。

由於澎湖元宵龜結緣，依照規定是來年必須「加心願」歸還，因此龜體愈來愈大，加上近年來黃金價格飛漲，市價節節攀升，也讓黃金龜王乞龜活動，帶有貴氣，沒有相當的身家或抵押品，根本不敢乞求，逐漸走向貴族化活動，因此讓小而美的結緣龜或直接買斷的黃金龜、金錢龜等大行其道，來年不用費神加價歸還。

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  • 鎖港北極殿黃金龜王，今年將在澎湖福朋喜來登酒店展出。（記者劉禹慶攝）

    鎖港北極殿黃金龜王，今年將在澎湖福朋喜來登酒店展出。（記者劉禹慶攝）

  • 山水金靈龜王，由運興有限公司張明利五度結緣。（記者劉禹慶攝）

    山水金靈龜王，由運興有限公司張明利五度結緣。（記者劉禹慶攝）

  • 馬公南甲海靈殿鎮殿米包龜，由鮑勤智完成三連霸。（記者劉禹慶攝）

    馬公南甲海靈殿鎮殿米包龜，由鮑勤智完成三連霸。（記者劉禹慶攝）

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