〈南部〉轉虧為盈 「凱旋」善用公共衛生服務
〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市立凱旋醫院長期肩負照顧市民、低收入戶及公共衛生政策的責任，從過去每年市府補助四億元，逐年改變、提升經營體質、績效，到目前每年可淨賺一億元，凱旋醫院院長陳明招強調，把社區公共衛生服務等市立醫院的包袱、劣勢轉化成優勢，並期許將凱旋打造成精神專業照護的典範醫院。
陳明招表示，凱旋醫院早期靠市府編列公務預算補助，當時還沒有健保制度，市民就醫要自費，市立醫院又肩負照顧市民、低收入戶責任，市府每年最高編列四億元補助凱旋醫院。
後來建立健保制度，民眾醫療費由健保支付，對於低收入戶照顧，市府改由社會局編預算補助，市立醫院基於照顧市民，及肩負公共衛生、預防傳染病等責任，市府每年仍補助五、六千萬元，但比早期四億元補助，負擔大幅減少。
陳明招說，過去常把公共衛生服務當作市立醫院包袱，以致無法平衡收支，這幾年凱旋翻轉了這樣經營概念，把劣勢成功的轉化成優勢，也就是「服務增加了，營收也跟著成長」。
凱旋醫院前院長、現任顧問醫師陳正宗也表示，凱旋這幾年努力改善經營體質，還推動南向政策，強化與東南亞國家交流，提升醫療及研究國際化，不僅醫院知名度提升，營收也跟著增加。
陳正宗說，凱旋每年營業額八、九億元，扣掉人事、增加硬體設施等成本，約有一億八千多萬盈餘，其中三成上繳衛生局或當醫院發展基金，另七成留作院內運用，作為醫師及員工獎勵金。
陳明招說，凱旋達到財務自給自足後，近幾年在衛生局長黃志中推動下，與衛生局心衛中心合作建立五網合一的社區安全網絡，包含精神病人家暴、酒藥癮、自殺個案的合一照顧，而很多自殺、家暴、藥酒癮個案都與精神疾病相關，凱旋社區精神科醫師進入社區把個案找出來，協助就醫，不僅幫助個案及家庭，也降低社會治安事件發生。
看更多！請加入自由時報粉絲團
捷運黃線會是高雄大動脈。這一條將串起城郊，穿入商業區、住宅區、鄰近輕工業區，是新增人口地帶，也是老舊農業地帶；變化中商機與生機並存，交通將促使黃線經過處大爆發。也許需要很多經費，也許有嘈雜期，也許引來…
- 全世界哪個國家人口最多？ 彭文正不敢回答
- 中國曾力挺金正男接班 引金正恩不滿
- 日團「愛的魔幻」受邀大港開唱
- 旅行公會：上班16天≠工作16天
- 性情中人 盼藝術圈團結在一起
- 榮鋼6月改選董監事 謝裕民有意入主掌控
- 生田斗真黏TT 爆和女友半同居
- 商總強烈建議 勞基法半年內檢討
- 消息來源：美確信金正男遭北韓特工謀殺
- 傳北韓女特工毒針出擊 刺殺金正恩兄長
- 巨大超新星 首度目睹爆炸3小時後景象
- 包商落跑 烏坵營舍工程停擺近1年
- 興富發賣舊總部 賺超過1倍
- 《共同聲明白紙黑字》安倍：釣島適用美日安保 毋須再議
- 老婦腿軟失禁 竟是脊髓腫瘤
- 防治禽流感 林聰賢籲避越冬養禽 業者：不可能
- 華碩ZenFone 3 Zoom 雙主鏡頭14,990元
- 【藝文短訊】 詩人羅門安息禮拜
- 蝶戀花勒令停業 友力撤銷執照
- 光芒「投投」是道 胡智為卡位要很拚
- 休傑克曼皮膚癌又復發 PO照報平安
- 淫狼拗「不做會死」性侵5童 出獄又犯
- 挺過閻總風波 蔣淯安奪單週最佳球員
- 嘎嘎帶妹回家過夜 週刊爆：寶兒不滿狂到他家鬧事
- 曾國城夯麵大方送 高以翔人人有紅包
- 李沛旭「肌」動修水電 簡宏霖被下禁鬍令
- 辭經典賽教練 陳威成沉重：會撐住
- 美小型企業署署長任命案 參院過關
- 兄弟轉型驗收 「第一砲」開紅盤
- 「龍先生」張震登柏林 大獲好評搶影帝
- 國際現場》日本電力收購印度再生能源商
- 勾結「俄」勢力 川普國安顧問閃辭
- 〈Let’s talk〉同病相憐互有好感 慢熟個性錯過機會
- 續賣地換地 農林轉型大農企業
- 自由廣場》大港煙火 成功行銷高雄
- 世大運反恐 下月底實兵演練
- 台日聯合成趨勢 鴻海研華搶頭香
- 逃逸外勞 打死女友裝紙箱
- 性侵韓女被抓包 色運將竟嗆告誣告
- 賈姬錶為靈感 伯爵Traditional推新色
標題：〈南部〉轉虧為盈 「凱旋」善用公共衛生服務
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email