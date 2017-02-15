〈南部〉轉虧為盈 「凱旋」善用公共衛生服務

2017-02-15

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市立凱旋醫院長期肩負照顧市民、低收入戶及公共衛生政策的責任，從過去每年市府補助四億元，逐年改變、提升經營體質、績效，到目前每年可淨賺一億元，凱旋醫院院長陳明招強調，把社區公共衛生服務等市立醫院的包袱、劣勢轉化成優勢，並期許將凱旋打造成精神專業照護的典範醫院。

陳明招表示，凱旋醫院早期靠市府編列公務預算補助，當時還沒有健保制度，市民就醫要自費，市立醫院又肩負照顧市民、低收入戶責任，市府每年最高編列四億元補助凱旋醫院。

後來建立健保制度，民眾醫療費由健保支付，對於低收入戶照顧，市府改由社會局編預算補助，市立醫院基於照顧市民，及肩負公共衛生、預防傳染病等責任，市府每年仍補助五、六千萬元，但比早期四億元補助，負擔大幅減少。

陳明招說，過去常把公共衛生服務當作市立醫院包袱，以致無法平衡收支，這幾年凱旋翻轉了這樣經營概念，把劣勢成功的轉化成優勢，也就是「服務增加了，營收也跟著成長」。

凱旋醫院前院長、現任顧問醫師陳正宗也表示，凱旋這幾年努力改善經營體質，還推動南向政策，強化與東南亞國家交流，提升醫療及研究國際化，不僅醫院知名度提升，營收也跟著增加。

陳正宗說，凱旋每年營業額八、九億元，扣掉人事、增加硬體設施等成本，約有一億八千多萬盈餘，其中三成上繳衛生局或當醫院發展基金，另七成留作院內運用，作為醫師及員工獎勵金。

陳明招說，凱旋達到財務自給自足後，近幾年在衛生局長黃志中推動下，與衛生局心衛中心合作建立五網合一的社區安全網絡，包含精神病人家暴、酒藥癮、自殺個案的合一照顧，而很多自殺、家暴、藥酒癮個案都與精神疾病相關，凱旋社區精神科醫師進入社區把個案找出來，協助就醫，不僅幫助個案及家庭，也降低社會治安事件發生。