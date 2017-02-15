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〈南部〉高市屠宰場傳禽流感疑例 衛局啟動防疫

2017-02-15

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市湖內某肉品公司附設屠宰場傳出疑感染禽流感，採樣送驗還未確診是H5N6高病原性禽流感病毒，高市衛生局昨已提前啟動因應措施，除對相關接觸者造冊列管，也將提供公費H5N1流感疫苗給高雄各雞鴨養殖場、屠宰場的高危險群者接種。

高市動保處前天獲報湖內區某肉品公司附設屠宰場，有一批三○三三隻來自雲林縣家禽牧場的待宰雞隻，屠宰前即有五○五隻死亡，疑似感染禽流感，動保處採樣送驗。

雖然結果還未出爐，仍無法確認是否為H5N6高病原性禽流感病毒，衛生局疾管處昨已提前啟動因應措施，包括對屠宰場相關接觸者造冊列管，並監測其體溫。市府今天也將舉行農業局、衛生局等跨局處會議，研議相關因應措施。

衛生局表示，花蓮、台南市陸續傳出H5N6高病原性禽流感疫情，高雄市也將提供公費H5N1流感疫苗給高雄市各雞鴨養殖場、屠宰場的高危險群者接種，雖然病毒株不同，但仍可提供部分保護力。

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