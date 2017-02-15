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〈南部〉野鳥公園群聚 居民憂禽流感

2017-02-15

〔記者李立法／屏東報導〕禽流感疫情拉警報，而且是禽傳人的H5N6高病原病毒，屏東公園內長期有民眾餵養野鳥，縣政府雖插牌禁止，並向餵鳥民眾道德勸說，但成效不佳，當地里民認為應開罰遏止。

屏東市興樂里長吳全雅表示，屏東公園野鳥成群趕都趕不走，是長期受民眾餵食所吸引，每天下午數以千計的野鳥在公園旁邊的公園路、杭州街等住家屋頂等候餵鳥人出現，造成大量排泄物污染環境，里民苦不堪言，每次禽流感疫情升溫，這些到處亂竄的野鳥，更令里民害怕會傳染疫情。

縣府景觀科表示，公園清潔人員發現習慣餵鳥的民眾，多半是經常在公園活動的街友，藉餵鳥打發時間，清潔人員若發現便會勸說並制止，但過了一段時間又故態復萌，隨著禽流感疫情增溫，縣府將加強公園環境消毒，並設法制止餵食野鳥的行為。

吳全雅建議將禁止餵鳥的告示牌及罰則設於醒目處，並加強取締及管理，避免野鳥數量持續增加。

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  • 公園野鳥聚集數量相當多，令附近住戶困擾不已。（記者李立法攝）

    公園野鳥聚集數量相當多，令附近住戶困擾不已。（記者李立法攝）

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