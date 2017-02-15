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〈南部〉兒車禍昏迷 母點頭器捐救5人
2017-02-15
〔記者王秀亭／台東報導〕在台北工作的三十五歲方杜姓男子，日前與母親回老家台東過元宵節，卻在元宵節凌晨騎摩托車自撞，重創腦部陷昏迷，方杜姓男子的母親雖然悲慟，仍決定讓兒子遺愛人間，昨天清晨進行器官捐贈，捐出心臟、腎及眼角膜給五位病患，男子友人得知後都說方母的決定很勇敢。
方母表示，一家人為了謀生舉家北上，兒子在醫院擔任廚師，自己則是北部某醫院的病服員，兒子每年都會回台東參加神明遶境活動，今年特地放假陪兒子返鄉逗熱鬧，想不到卻發生意外。
方杜姓男子的友人表示，「阿杜」很有正義感，平時很搞笑，是大家的開心果，雖然北上工作多年，農曆春節不一定回台東，元宵節必定返鄉參加遶境。
友人感嘆說，「阿杜」的父親、哥哥這幾年相繼過世，「阿杜」為了照顧母親才北上工作，卻因突其來的意外，讓方母再度驟失愛子。
方母雖然難以接受，但在醫院工作多年，早已看盡生老病死，當醫師說明愛子傷勢後，決定進行器官捐贈。
方母表示，自己早已簽下器捐同意書，雖然對兒子的離去相當不捨，與其讓兒子化為灰燼，不如變成別人的小天使，讓他的生命延續下去。
經評估後，昨天清晨由中國醫藥學院及花蓮慈濟醫院到台東馬偕醫院摘取心臟、腎及眼角膜，並以最快速度植入有需要的病患。
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