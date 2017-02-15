〈南部〉拚垃圾減量 台東擴大限塑
今年起全縣使用透明垃圾袋
〔記者王秀亭／台東報導〕台東垃圾危機爆發在即，台東市建農垃圾掩埋場已堆積成垃圾山，縣環保局長謝清泉表示，今年起全縣使用透明垃圾袋外，將透過公告，輔導及鼓勵民眾減少使用對空氣污染較嚴重的塑膠類製品。
台東縣垃圾從去年十一月起無法外運焚燒，尼伯特風災留下的一萬兩千噸垃圾只能暫時堆置在建農掩埋場，加上每日平均累積六十噸民生垃圾和今年農曆春節期間的五百五十九噸垃圾，元宵節神明遶境活動又累積兩百一十六噸垃圾，建農掩埋場已經成為垃圾山。
謝清泉說，台東焚化廠啟用與否尚未取得全民共識前，活化建農掩埋場及推動垃圾減量，已同步展開，活化部分已有廠商進駐準備施工，與民眾相關的垃圾減量將從限塑開始。
據環保署統計，台東縣一○五年塑膠類資源回收物為一萬四百三十三．七五噸，占總回收量的二十四．二五％，占總垃圾量的十一．八一％，而一○四年的塑膠類垃圾為十六．七％，高於全國平均值（十五．五五％），顯見台東縣回收塑膠類還有很大的進步空間。
將強制回收寶特瓶等塑料
謝清泉指出，原計畫擬定限塑自治條例，環保署已有廢棄物清理法，且明年將修法，擴大限塑範圍，因此環保局改以公告方式，規範限塑對象，第一步是繼去年在縣內各級學校、公家機關推動使用透明塑膠袋後，今年起擴大至全縣民眾，因使用透明塑膠袋，讓清潔人員不必破袋稽查，就能清楚辨識民眾有無落實資源回收，上半年度為漸進式輔導，下半年度將嚴格稽查；針對寶特瓶、乾淨塑料等也將強制回收。
與高雄談妥垃圾互惠機制
謝清泉說，與高雄的垃圾互惠機制已談妥，運回的再生粒料依規定可以用於工程中，待建設處變更工程設計後，初步規畫用在低漥地填土，最快二月底完成變更設計，就能運回再生粒料，並將台東垃圾運往高雄焚燒，垃圾問題即可暫時解套。
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標題：〈南部〉拚垃圾減量 台東擴大限塑
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