〈南部〉東琉碼頭招商未營運 縣府解約

2017-02-15

〔記者陳彥廷／東港報導〕擔負屏東東港與小琉球交通船疏運的東琉碼頭，一樓候船空間已營運逾一年，但已委外經營的一、二樓商業空間，卻仍大門深鎖，屏東縣長潘孟安下令解約。

東琉碼頭是目前往返小琉球唯一航線，但因舊候船室老舊空間不足、動線不佳，屏縣府一○二年底斥資五千萬元整建東琉旅遊服務中心暨候船碼頭，去年一月趕在春節前售票，當時預計一、二樓商業空間將打造為東港溪畔夜景休憩點。

全家超商得標 迄今未進駐

原定皆在室內的一、二樓商業空間共二四七平方公尺，當時希望一樓以快速方便的餐飲、在地伴手禮為主，二樓則預計打造成休憩餐飲空間，由全家便利商店得標五年，每年繳交權利金及租金約八十四萬元，在地人期盼有新的夜間去處，但至今卻毫無動靜。

廠商質疑空間使用與合約不符

據了解，全家一年來未進駐，係因一樓空間不足，協調移至一樓戶外中庭也因生鮮保存不易，全家質疑空間使用與當初的合約不符，因而延宕至今。

縣府城鄉處表示，旅服中心核心功能仍以交通為主，在考量疏運動線、交通安全等，一樓候船室難以再擠入商業空間，也無法與全家協議移至半露天空間，目前已發文通知全家解約，縣府的違約金及賠償金額將再商討。

縣府發言人黃建嘉說，基於事權一體，未來整個建築包括商業空間的再發包，都由縣府海洋所處理，希望解約後能讓該空間獲得更好的運用。