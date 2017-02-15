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〈南部〉《焦點評論》書香拼圖

2017-02-15

行政院長林全昨天到台南正式宣佈「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心」落腳新營，市長賴清德表示這將是台南書香城市最後一塊拼圖，而這拼圖預計在四年內完成，值得期待，不過，林院長昨天也說出：希望分館能扮演商業上應有功能，未來能自主經營，不一定依靠政府預算；換言之，如何飄出書香又能帶來商機？先期規劃的方向，也就更形重要。

另外，林全昨天也視察了水公司員工訓練園區落腳新營，賴清德市長也建議，園區將來不僅做為自來水員工訓練基地，也能規劃以「自來水系統」為主題的參訪與教育園區，果真如此，台南具有教育意義的觀光景點，也將再添一處。

依照林全昨天宣佈的，國圖南部分館完成期程要從六年縮短到四年，不只是圖書館分館，也規劃為全國圖書聯合倉儲中心與全國數位保存中心，除對全民開放，也提供智慧化公共閱覽服務。

台南市在賴清德市長任內全力推動書香城市，南市除陸續完工啟用三座市圖分館，也規劃在永康興建市圖新總館，如今再增加國圖南部分館建置，書香拼圖完成，就看市民如何好好利用了。（記者唐在馨）

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