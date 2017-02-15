快訊明華園愛的波麗路台中登場
〈南部〉農漁會選舉賄選與暴力 台南已30件
2017-02-15
〔記者王俊忠／台南報導〕台南高分檢昨天邀雲嘉南檢警調、政風單位首長在台南地檢署座談今年農、漁會選舉賄選與暴力事件查察。台南高分檢表示，目前選他案，雲林六件、嘉義兩件、台南三十件；多人參選、選情激烈農會選區，雲林十一區、嘉義一區、台南十區，對這些激烈選區，已指派專責檢察官查察。
台南高分檢主任檢察官范文豪表示，雲林地檢署在去年底查獲一件西螺鎮農會現任總幹事遭人持槍恐嚇的選舉暴力案，已在今年二月三日提起公訴。
台南高分檢檢察長謝榮盛昨天在台南地檢署針對今年農、漁會選舉賄選與暴力事件查察舉辦分區座談。法務部張斗輝常務次長、林邦樑檢察司長、最高檢察署顏大和總長、高檢署王添盛檢察長都出席指導。
雲林地檢署檢察長鄭銘謙、嘉義地檢署檢察長郭珍妮與台南地檢署檢察長張文政各依轄區查察賄選情形提出工作報告，針對各單位在偵辦時碰到的問題，廣泛交換意見、提出解決方法。
謝榮盛請雲嘉南轄區的檢警調、政風單位持續強化查察作為，防制賄選、暴力介入農、漁會選舉。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
《觀察筆記》等待美麗
捷運黃線會是高雄大動脈。這一條將串起城郊，穿入商業區、住宅區、鄰近輕工業區，是新增人口地帶，也是老舊農業地帶；變化中商機與生機並存，交通將促使黃線經過處大爆發。也許需要很多經費，也許有嘈雜期，也許引來…
網友回應
熱門新聞
- 全世界哪個國家人口最多？ 彭文正不敢回答
- 中國曾力挺金正男接班 引金正恩不滿
- 日團「愛的魔幻」受邀大港開唱
- 旅行公會：上班16天≠工作16天
- 性情中人 盼藝術圈團結在一起
- 榮鋼6月改選董監事 謝裕民有意入主掌控
- 生田斗真黏TT 爆和女友半同居
- 商總強烈建議 勞基法半年內檢討
- 消息來源：美確信金正男遭北韓特工謀殺
- 傳北韓女特工毒針出擊 刺殺金正恩兄長
- 巨大超新星 首度目睹爆炸3小時後景象
- 包商落跑 烏坵營舍工程停擺近1年
- 興富發賣舊總部 賺超過1倍
- 《共同聲明白紙黑字》安倍：釣島適用美日安保 毋須再議
- 老婦腿軟失禁 竟是脊髓腫瘤
- 防治禽流感 林聰賢籲避越冬養禽 業者：不可能
- 華碩ZenFone 3 Zoom 雙主鏡頭14,990元
- 【藝文短訊】 詩人羅門安息禮拜
- 蝶戀花勒令停業 友力撤銷執照
- 光芒「投投」是道 胡智為卡位要很拚
- 休傑克曼皮膚癌又復發 PO照報平安
- 淫狼拗「不做會死」性侵5童 出獄又犯
- 挺過閻總風波 蔣淯安奪單週最佳球員
- 嘎嘎帶妹回家過夜 週刊爆：寶兒不滿狂到他家鬧事
- 曾國城夯麵大方送 高以翔人人有紅包
- 李沛旭「肌」動修水電 簡宏霖被下禁鬍令
- 辭經典賽教練 陳威成沉重：會撐住
- 美小型企業署署長任命案 參院過關
- 兄弟轉型驗收 「第一砲」開紅盤
- 「龍先生」張震登柏林 大獲好評搶影帝
- 國際現場》日本電力收購印度再生能源商
- 勾結「俄」勢力 川普國安顧問閃辭
- 〈Let’s talk〉同病相憐互有好感 慢熟個性錯過機會
- 續賣地換地 農林轉型大農企業
- 自由廣場》大港煙火 成功行銷高雄
- 世大運反恐 下月底實兵演練
- 台日聯合成趨勢 鴻海研華搶頭香
- 逃逸外勞 打死女友裝紙箱
- 性侵韓女被抓包 色運將竟嗆告誣告
- 賈姬錶為靈感 伯爵Traditional推新色
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉農漁會選舉賄選與暴力 台南已30件
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分