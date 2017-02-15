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〈南部〉農漁會選舉賄選與暴力 台南已30件

2017-02-15

〔記者王俊忠／台南報導〕台南高分檢昨天邀雲嘉南檢警調、政風單位首長在台南地檢署座談今年農、漁會選舉賄選與暴力事件查察。台南高分檢表示，目前選他案，雲林六件、嘉義兩件、台南三十件；多人參選、選情激烈農會選區，雲林十一區、嘉義一區、台南十區，對這些激烈選區，已指派專責檢察官查察。

台南高分檢主任檢察官范文豪表示，雲林地檢署在去年底查獲一件西螺鎮農會現任總幹事遭人持槍恐嚇的選舉暴力案，已在今年二月三日提起公訴。

台南高分檢檢察長謝榮盛昨天在台南地檢署針對今年農、漁會選舉賄選與暴力事件查察舉辦分區座談。法務部張斗輝常務次長、林邦樑檢察司長、最高檢察署顏大和總長、高檢署王添盛檢察長都出席指導。

雲林地檢署檢察長鄭銘謙、嘉義地檢署檢察長郭珍妮與台南地檢署檢察長張文政各依轄區查察賄選情形提出工作報告，針對各單位在偵辦時碰到的問題，廣泛交換意見、提出解決方法。

謝榮盛請雲嘉南轄區的檢警調、政風單位持續強化查察作為，防制賄選、暴力介入農、漁會選舉。

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  • 台南高分檢在台南地檢署召集雲嘉南縣市轄區檢警調、政風單位首長召開農、漁會選舉查察賄選、暴力事件座談會。（圖由台南地檢署提供）

    台南高分檢在台南地檢署召集雲嘉南縣市轄區檢警調、政風單位首長召開農、漁會選舉查察賄選、暴力事件座談會。（圖由台南地檢署提供）

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