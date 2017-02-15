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〈南部〉視察國圖南部館 林全盼4年完工

2017-02-15

〔記者王涵平／新營報導〕行政院長林全昨視察國圖南部分館預定地，要求將原定六年完成的期程縮短至四年，融入在地景觀以及商業的功能，讓在地居民多利用，也成為觀光的重要據點。

提供智慧化公共閱覽服務

「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心」預定地位於新營區文高十一用地，現址為球場，面積五．七一公頃，規劃為全國圖書聯合倉儲中心與全國數位保存中心，除對全民開放，也提供智慧化公共閱覽服務。

林全︰盼扮演商業上應有功能

林全表示，知識典藏及運用與國家社會的進步息息相關，而現在如知名的書店也成為自由行遊客觀光的重要據點，因此希望國圖南部分館在美學與場域的規劃也能扮演商業上應有的功能，未來能自主經營，不一定要依靠政府的預算。

台南市長賴清德則感謝林院長就任八個月以來，已提供南市超過一百億元的建設經費，國圖南部分館的設立，是南市成為書香城市的最後一塊拼圖。

地方對於國圖南部分館設計寄予厚望，昨日動員表達熱烈歡迎之意，賴清德表示，南市市民年平均借閱冊數，去年居全國第二，南市除陸續完工啟用三座市圖分館，也規劃在永康興建市圖新總館，感謝中央再送國圖南部分館大禮。

國圖指出，南部分館的設計將參考國際趨勢，結合圖書博物館的概念，提供數位閱讀服務及藝文展覽空間，並且規劃兒童及青少年創意閱讀中心，成為親近國人與分眾的國家級公共圖書館。

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  • 行政院長林全（右二） 昨視察國圖南部分館預定地，要求縮短建設期程，並融入在地景觀以及商業的功能。 （記者王涵平攝）

    行政院長林全（右二） 昨視察國圖南部分館預定地，要求縮短建設期程，並融入在地景觀以及商業的功能。 （記者王涵平攝）

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