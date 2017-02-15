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〈南部〉《觀察筆記》等待美麗

2017-02-15

捷運黃線會是高雄大動脈。

這一條將串起城郊，穿入商業區、住宅區、鄰近輕工業區，是新增人口地帶，也是老舊農業地帶；變化中商機與生機並存，交通將促使黃線經過處大爆發。

也許需要很多經費，也許有嘈雜期，也許引來批評和抱怨，然而經歷紅橘兩線政治搏殺的高雄人都記得「痛苦會過去，美麗會留下」這句話，捷運給城市的衝擊不是立即的，但像蛻皮一樣漸漸的美麗。

不同政黨的施政，成就是鮮明而極端對比的。

陳菊能爭取到黃線，在高雄的開拓史上可以勒石為記。高雄的財力，中央官員的重北輕南、從台北看台灣的習性，新增捷運線只有陳菊力爭，蔡總統力挺始得以功德圓滿。

以為高捷就兩條路線單調寂寞地仰賴輕軌及公車來突破空白地帶的客源限制，做夢也想不到石破天驚般黃線蓄勢待發了。 交通建設帶動經濟能量，高雄可期！（資深記者黃明裕）

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《觀察筆記》等待美麗

捷運黃線會是高雄大動脈。這一條將串起城郊，穿入商業區、住宅區、鄰近輕工業區，是新增人口地帶，也是老舊農業地帶；變化中商機與生機並存，交通將促使黃線經過處大爆發。也許需要很多經費，也許有嘈雜期，也許引來…

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