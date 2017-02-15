〈南部〉爭取高雄第三條捷運 市籍綠委有志一同

2017-02-15

四綠委首表態

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市籍立委劉世芳、李昆澤、許智傑、賴瑞隆，昨共同宣布要為高雄爭取第三條捷運「高雄新環線（黃線）」。

高捷表示樂見

高市捷運局表示，此方案絕對能讓高雄捷運路網更健全與便利，捷運局非常樂見，也會加速提案；高雄捷運公司則指出，黃線是高捷最期待路線之一，粗估通車效益會讓高捷整體運量「翻一倍」。

曾任高市副市長、對高雄交通相當熟悉的立委劉世芳說明，高雄人口近二七八萬、雙北六七七萬，高雄捷運路網僅四十二公里，雙北捷運卻有一三六公里，且還有六條路線興建中，未來雙北捷運將超過兩百公里；捷運堪稱交通建設指標，南北在這個層面出現嚴重失衡。

估需費一千四百億

劉世芳說，她與李昆澤、許智傑、賴瑞隆等立委，上任後就與交通部數度討論，構想為高雄爭取第三條捷運，也就是高雄新環線（黃線）。

李昆澤說，黃線從亞洲新灣區與前鎮出發，通過民族、建工、本館路等幹道，也行經市府四維行政中心、高雄高工、正修科大、鳳山、高雄長庚、澄清湖棒球場等區域，潛在服務人口約一百一十一萬。

許智傑、賴瑞隆均強調，高捷黃線不但有交通效應、帶動地方發展，也是綠能示範，且對觀光有正面助益。

四名綠委補充，行政院提出「前瞻基礎建設計畫」、四年約八千億元預算，軌道計畫是重點之一，他們會聯手向中央爭取高捷黃線，預估需一千四百億元經費。

劉世芳分析，高捷黃線一旦通過審核，希望能以中央、地方編列預算執行，規劃中、重量運輸，以符合整體效益；且黃線應走地下化，減少徵地成本壓力，也避免影響現有交通。

民進黨高雄市籍立委對此議題均表贊同，趙天麟認為，第三條捷運可彌補南北差距，且應由中央多負擔一些；管碧玲表示三條捷運還不夠，須以南高屏生活圈為主軸做整體規劃；邱志偉認同第三條捷運規劃的必要性，但路竹延伸線更要加快速度；林岱樺期待更健全的公共運輸能縮短城鄉差距，她也會為高雄構思新計畫。

陳其邁也贊成此方向，但也提醒在財務可行性及運量、環境等層面，需更審慎評估，並應先規劃公車試營運，還要與地方多溝通。