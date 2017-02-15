〈南部〉台東地區農會理事長改選 兩派角力

2017-02-15

〔記者張存薇／台東報導〕農會選舉十九日投開票，台東縣、台東地區、鹿野地區、東河鄉、成功鎮、長濱鄉農會總幹事均為單一候聘，選情相對單純，不過台東地區農會因理事長有兩派人馬角逐，從小組長、會員代表到理事競爭都很激烈。

台東縣包括縣農會共有九個農會，總幹事候聘有十七人登記，經資格審查、農委會面談後，共十四人出線，包括縣農會戴振東、台東地區李建通、東河鄉廖博民、成功鎮吳全德、長濱鄉林純美均為績優總幹事，鹿野地區陳正笙也登記連任、無人競爭，六個農會總幹事確定均為單一遴聘。

池上鄉、關山鎮及太麻里地區總幹事均為新人力爭，其中太麻里地區農會包括推廣部主任許銘璜、信用部出納莊慶輝、供銷部主任卓新明角逐，關山鎮為保險部主任邱美玲、推廣部主任楊昌隆、供銷部主任林煥發三人登記，池上鄉為推廣部主任游玉櫻、財團法人台灣優良農產品發展協會推廣組長沈世然兩強對決，會員代表及理事競爭也跟著熱鬧滾滾，十分緊繃。

小組長、代表、理事 競爭激烈

而小組長、會員代表、理事選舉選情最緊張的卻是台東地區農會。總幹事李建通已八年兩任，做事認真、頗獲農民認同，雖然一開始另有兩人登記總幹事候聘、因遴選評分未達標準而不合格，最後候聘人選僅李建通，相對穩定，不過因有兩派人馬競爭理事長，小組長選舉有六十四人登記、搶卅九席，會員代表六十五人搶四十五席，理事部分也有十九人登記爭九席，選情受關注。

縣府農業處指出，台東縣各農會會員共兩萬零七百一十五人，農會選舉於十九日上午九時至下午二時投票，將選出小組長、會員代表，三月初召開會員代表大會選出理事後，再召開理事會議選出理事長及候聘總幹事。