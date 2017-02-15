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〈南部〉屏東去年嬰兒出生率 全國倒數第二

2017-02-15

〔記者侯承旭、張存薇／綜合報導〕儘管屏東縣多個鄉鎮陸續發放生育津貼補助，屏東縣去年的嬰兒出生率仍居全國倒數第二。

根據內政部統計，屏東縣去年的嬰兒出生率為千分之六．一二，在全國各縣市中居倒數第二，僅勝過嘉義縣的千分之五．五六。

屏東縣去年出生的嬰兒共五千一百二十九名，其中非婚生嬰兒三百四十一名，比例為六．六％。去年生育率最高的鄉鎮依序為獅子鄉、里港鄉、泰武鄉，最低的則是高樹鄉。

半數鄉鎮有生育補助 無助提升

屏東縣三十三個鄉鎮市中，截至去年已有十五個鄉鎮發放生育津貼，今年又加入九如鄉與枋寮鄉，合計全縣超過半數以上的鄉鎮市都設有生育補助，金額從兩千元至數萬元不等。

縣府官員透露，影響出生率的原因很多，除了青壯人口外移，民眾對於傳宗接代的觀念認知也有改變，加上晚婚、不婚的現象都會降低出生率。

審計部指應改善就業與托育政策

屏東縣近五年的嬰兒出生率低迷不振，始終居於全國倒數三名內。審計部去年即點名屏東縣各鄉鎮市的生育補助發放浮濫，不僅造成預算排擠，也無助於提振出生率，應致力改善就業與托育政策。

台東出生率全國中間 比死亡率低

至於台東縣近五年來每年的嬰兒出生數約一千到一千兩百人，出生率約在千分之七．二到八．三之間，在全國廿二縣市中，剛好排在中間。

縣府指出，年輕人普遍晚婚，再加上台東縣高中以上成人多到外縣市工作，戶籍也跟著遷出，台東縣雖然訂出新生兒生育補助每人五千元，十六鄉鎮市中，除關山鎮外，十五鄉鎮市也有加碼補助，但因為縣內人口結構以老年人及學齡前兒童為多，出生率每年都比死亡率還低。

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