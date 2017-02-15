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〈台北都會〉食材登錄平台 將納連鎖速食業者

2017-02-15

〔記者張議晨／台北報導〕北市府一○二年啟用台北市食材登錄平台，提供民眾查詢學校午餐、超市、夜市、飲冰品、機關員工餐廳等食材及生產履歷資訊。台北市衛生局昨再預告，未來包括麥當勞、摩斯漢堡、肯德基等連鎖速食業者，食材來源與流向都需上傳至北市「食材登錄平台」，最快六月公告實施，若未依法登錄者，可依「台北市食安自治條例」處三萬至十萬元罰鍰。

最快六月公告實施

「台北市食安自治條例」去年初正式上路，依照條例，衛生局公告食品類別業者都必須公開食材來源、證明文件、自行檢驗結果及查核紀錄等，並登錄在北市食材登錄平台。

衛生局食藥處長王明理指出，過去民眾至速食店消費，常對含糖飲料的成分、雞肉、豬肉及奶油球等生產來源產生疑慮，因此今年鎖定連鎖速食業者，只要在北市有五家以上連鎖店面的速食業者，都需上網公開食材來源及生產履歷。

衛生局統計，北市五間以上店面的連鎖速食業者有八家，合計約三百間門市，王明理指出，因連鎖業者在全台各縣市多有營業店鋪，但因業者食材來源都一致，未來只要在北市食材登錄平台公開，全台民眾都能上網查詢各項資訊。

對於北市府新作法，台灣速食業龍頭麥當勞則說，「對於能讓消費者安心的作為，會全力支持」，摩斯漢堡公關夏綠蒂回覆指出，「會配合市府政策。」

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  • 北市食材登錄平台，將要求西式連鎖速食業者上網登錄食材來源。（記者張議晨攝）

    北市食材登錄平台，將要求西式連鎖速食業者上網登錄食材來源。（記者張議晨攝）

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