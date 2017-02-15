〈台北都會〉想自立生活 多障者逃離機構
〔記者張凱翔／台北報導〕阿龍是一名腦性麻痺多重障礙者，四年前出車禍被迫送進機構，但不堪被欺負、用鼻胃管灌食，一年後他從機構逃出來，投靠身心障礙者自立生活倡議團體台北市新活力自立生活協會。協會總幹事林君潔說，身障者如果有能力都渴望自立生活，因為住機構對身障者來說像是住動物園，被管制的集體生活根本違反人權，盼有日身心障礙者能在不需要機構的無障礙社會，好好做個人。
阿龍今年四十二歲，沒有任何親戚，從彰化的照顧機構逃出來後，靠榮眷身分補助和路邊賣口香糖維生。他三歲時因為發燒打疫苗卻導致腦麻，從此無法開口說話、也變成肢障者。從實驗學校畢業後他在外獨自一人租房、騎三輪機車做生意，不料四年前一場嚴重的車禍讓他全殘，被迫送進機構療養。
阿龍在平板電腦上靠注音鍵盤和外界溝通，他說許多照顧機構往往貪圖方便，不論你有沒有咀嚼能力，都一律用鼻胃管灌食，他因為不舒服而反抗，卻因此被綁起來灌，他說死也不回去，因為現在靠自己過活覺得很快樂。
林君潔說，身心障礙者是擁有自我意識的，只是一般人不願意用他們的方式溝通，讓障礙者的人生「被決定」，如果一個人能工作自力更生，怎麼會想要天天被照顧？林君潔是成骨不全症患者，俗稱玻璃娃娃，從台北大學法律系畢業後，參加民間贊助的「身心障礙領導人才赴日培訓計畫」，透過長期進修，她從日本帶回身心障者「自立生活方案」，透過旁人協助，障礙者也能獨立工作和生活。
應改變過度保護觀念
林君潔認為台灣社會要反轉對身障者過度保護的想法，她在日本時體驗到，只要有適當的輔具和設備，障礙者和一般人都能過一樣的生活。坐輪椅的她，在日本也能開車、滑雪和打保齡球。她覺得台灣需要改變對身障者的觀念，「身障者和你我並無不同。」
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