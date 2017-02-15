〈台北都會〉身心障礙者 僅0.7％就業機會
〔記者張凱翔／台北報導〕台北市有七八七一九名中度以上身心障礙者，重度以上者只能在特教學校從幼稚園一路讀到高中，但畢業後卻有一半的人沒有工作，只能待在家裡一輩子。但目前北市庇護工場僅有五五○個職位，代表身心障學生從特教學校畢業後只有○．七％的就業機會，若改去社政的小型作業所也只有二四九個名額。僧多粥少讓他們求職前得先經過嚴苛的職業評量卻不得其門而入。學者指出，政府支持不足導致社福團體庇護工場經營困難，也讓一般企業不願加入庇護工場的行列。
據文山特教家長會統計，孩子畢業後有五成只能待在家中一輩子，父母其中一人必須辭掉工作全職照顧小孩，單親家庭狀況更慘。因此家長們組成「牽牛花運動」向台北市政府陳情，希望能增設庇護工場、小型作業所、日間照顧中心和全日型機構，讓每個孩子畢業後都有地方去，牽牛花運動發言人林基德痛陳，「孩子去哪都行，都比待在家裡退化要好。」
特教家長團體 怨機構挑人
社會局雖然承諾會增加機構床位，但面對身心障畢業生年年增加卻沒有通盤的規劃。文山特教家長會會長何秋霞說，她的孩子今年就要畢業，很多家長提前一起參觀庇護工場、小型作業所和照顧機構，但每個地方都只挑「好照顧」的人，甚至有孩子只是坐輪椅就被小型作業所拒絕，只因「輪椅太佔空間」！
北市勞動局勞動力重建運用處執行長簡明山坦言機構有挑人的情況，但勞政的庇護工場有職業輔導評量機制把關監督，問題應出在社會局的小型作業所收案沒有標準；台北市社會局反擊說，小型作業所都有按照衛福部標準，評估障礙者的自理和認知能力才決定是否收案，並非勞動局所稱的沒有標準。
對此，東吳大學社會學系副教授周怡君說，進入庇護工場前的職業輔導評量標準過高，導致有意願且有能力的身心障者想要就業卻可能被排除在外，文山特教實習輔導處主任林家弘也說，許多孩子很想工作和就業，可是一旦求職失敗，孩子就會待在家裡持續退化，等於更加重父母的負擔。
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