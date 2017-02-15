〈台北都會〉台北市議會「桃花窟」 情人節緋聞議員各自帶開

2017-02-15

〔記者何世昌、郭安家／台北報導〕台北市議會從去年底到今年初，議員不分藍、綠、黃，接連爆出多起緋聞，議會被戲稱為「桃花窟」。昨天是西洋情人節，僅國民黨市議員李新、民進黨市議員王世堅大方承認約會規劃，分別要與女友、老婆度過；其餘曾傳緋聞的市議員則態度低調。

李新 甜蜜送巧克力過節

國民黨市議員李新二○一四年遭週刊爆料，已悄悄與元配離婚三年，身邊女伴換為美體考究國際股份有限公司董事長郭新政，李便大方承認「郭姐」就是女友。李新前天親自到誠品購買Godiva巧克力，做為情人節禮物；他強調，該準備的還是要準備，不能忘記，也提醒台灣男人，切勿因交往久了就讓互動「乏善可陳」，不然等男方年紀大了就慘了！

王世堅 與妻女一同吃飯

民進黨市議員王世堅也曾被抓包八年來偷吃同一人，二○一四年被媒體直擊帶著前助理「小文」上摩鐵，遭網友虧「問世堅情是何物？」去年五月王世堅宣布已經和女友分手。王世堅昨說，老婆本來要求情人節赴廿九年前第一次約會的西餐廳「亞里士」，但後來選擇「波麗露」；昨日沒有準備鮮花，僅帶著現世情人妻子、前世情人女兒一起吃飯，「我命好，太太個性很好、寬容大度」。

陳彥伯 在家跟老婆一起過

新黨市議員陳彥伯則於去九月爆出與國安局官員「骨感妹」黃敬琳發生婚外情，於海邊濕吻，十一月又爆出監察院接獲陳情，指控黃接近陳是「長官任務交辦」色誘陳，儼然成為電影《色誘》的情節；陳事後表示和黃女已無聯絡。陳彥伯昨與一位大眼女子出現於議會，記者原本還疑惑女子身分，不過陳說「她是我太太啦！」並表示，情人節沒什麼規劃，外面人很多，出去吃飯不方便，要在家與太太一起過。

童仲彥 沉潛懺悔不願多談

無黨籍市議員童仲彥春節前被爆料毆妻，還於澄清記者會上向前主任邱惠美告白，日前傳出邀妻子李秀環吃年夜飯遭拒。昨情人節，童仲彥接到電話表示，回竹南老家跟家人過，接著強調「這沒有什麼吧！」至於情人節是否與妻子通話、傳簡訊，童仲彥僅表示「現在沉潛懺悔」，不願多談近況；談到邱惠美，童則說「很久沒聯絡了。」

許淑華 去高雄跟朋友聚會

國民黨市議員戴錫欽則與民進黨同選區市議員許淑華傳出緋聞，兩人雙雙否認，但戴錫欽已在去年七月與妻子離婚。許淑華說，昨天去高雄跟一堆朋友聚會；戴錫欽昨則未接電話。

戴錫欽、吳志剛 沒有回應

國民黨前主席吳伯雄次子、已婚育有三女的國民黨市議員吳志剛，今年初遭週刊爆料，兩年前認識張姓櫃姐後，不惜拋妻棄女搬到外面居住。但吳志剛昨日未接電話，無法得知情人節究竟是與櫃姐共度，還是和老婆修復關係？