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〈台北都會〉新北民政局催婚 520紅線大放送

2017-02-15

〔記者何玉華／新北報導〕繼「金鏟子」之後，新北市政府民政局催婚、生子又設計出「月老閃鑽紅線」新點子，昨天十三點十四分（諧音一生一世）在市民廣場發送五二○（諧音「我愛你」）條，希望幫民眾終結單身，中午未到，已有數十人排隊，約四十分鐘全數發完。

民政局將紅線變為時尚配件，長度依魯班尺十六公分象徵「大吉」與「添丁」，希望帶給配戴者「官、人、和、善、姻、圓、定」七大良緣；昨天二月十四日是西洋情人節，民政局安排十三點十四分發送五二○條紅線，祝福單身男女遇到對的人、一生一世相愛。

卅歲的吳小姐春節在板橋慈惠宮求籤詩，求到姻緣有「好結尾」，她說，聽到有發紅線的活動，也想拿一條試試，希望能招來好運氣。

民政局長江俊霆說，各縣市都面臨出生率與民眾結婚意願下降問題，從未婚聯誼、月老紅線到特殊節日的結婚登記活動，都是希望提供誘因鼓勵市民成家立業、增產報國；二月十九日預計在板橋四三五藝文特區舉辦未婚聯誼活動，希望單身男女踴躍參加。

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  • 新北市政府民政局發送520條「月老閃鑽紅線」，吸引大批民眾索取。（記者何玉華攝）

    新北市政府民政局發送520條「月老閃鑽紅線」，吸引大批民眾索取。（記者何玉華攝）

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