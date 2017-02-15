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〈台北都會〉命喪國道遊覽車車禍 新北有14人
2017-02-15
市府發慰問金 死亡給一萬元
〔記者俞肇福、蔡亞樺、李雅雯、賴筱桐、何玉華、林惠琴、林彥彤／綜合報導〕國道五號發生遊覽車翻覆的重大交通事故，造成三十三人死亡，其中有十四人是新北市民，市長朱立倫昨天發給傷者每人五千元，往生者每人一萬元慰問金。
死者中年紀最輕的廿二歲呂怡臻，就讀崇右技術學院經營管理學系四年級，系主任蕭源都、導師張秀惠與教官昨天前往呂家致送二萬元慰問金；崇右學院主秘林嫻如表示，呂怡臻只差一個學期就要畢業，學校將授予畢業證書，讓她的求學生涯畫下句點。
呂怡臻高中死黨戴佑珊被送往台北市立聯合醫院仁愛院區救治，兩人常開心出遊，在臉書互稱家人，呂怡臻不幸罹難，院方與家人擔心戴受到打擊，沒人敢告知呂離世的消息。
家住三重區的傷者楊世煥，急送內湖三總，主要傷勢在左腿髖骨、骨盆脫臼，另還有粉碎性骨折，昨午進行第二次手術後，已轉入普通病房，狀況穩定。
消防局長黃德清表示，十三日晚間九點○四分接獲坪林行控中心通報，立即派遣坪林、雪山、橫科三個單位搶救，指揮權由台北市負責。新北市派遣二十八輛救護車、二十輛消防車、一○五名人員前往協助。
新北市訂有市民意外救助，一般民眾意外往生發給十五萬元、中低收入戶為卅萬元、低收入戶為五十萬元；另外，設籍新北市的駕駛與領隊，也將發給職業災害慰助金，每人卅萬元。
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