〈台北都會〉金手獎選手談備戰 練到難以喘息

2017-02-15

〔記者李雅雯／新北報導〕教育局昨天在三重商工舉辦「市長與技優獲獎學生座談會」，邀請六位來自不同領域、不同學校、不同專長的技能競賽獲獎學生，闡述準備比賽的練習過程，學生侃侃而談如何專注投入其中，甚至笑稱自己「快要沒有朋友了」、「我幫機器取名字，還開始和機器講話了」，全程幽默開朗大方的對談，贏得滿堂彩。

陳韋翔日練16個小時

座談會上，六位獲獎學生和新北市長朱立倫一同坐在台前沙發區。穀保家商陳韋翔在全國高級中等學校學生技藝競賽中，榮獲烘焙職種第一名，為了參加比賽，他花了近一年時間準備，每天花十六個小時練習技術，有時甚至在校練習太晚，錯過搭車回家的時間。陳韋翔喜愛烘焙，直說未來會繼續在這條路上加油，朱立倫問他：「你這麼帥，要是影視圈有人找你去拍戲，會去嗎？」陳韋翔靦腆地答︰「可以啊！」朱立倫說，「唉唷！這樣就轉行了！」陳韋翔接話︰「我可以演廚師」，兩人的逗趣對話，惹得全場大笑。

林哲宇幫機器取名字

三重商工林哲宇的專長是汽車修護，在分享經驗時說，競賽前兩個月的集訓生活，幾乎沒有喘息時間，大部分時間都是對著機器，沒有人可以說話，「後來我幫機器取了名字，還開始和『他』說話」，說到這裡，會場已是一陣笑聲。林哲宇接著說，儘管準備比賽的過程是寂寞的，但結果是令人欣慰的。

朱立倫和學生對談過程中活潑、輕鬆，也給了學生許多勉勵。朱立倫強調，新北市府鼓勵、支持學生在各種技能比賽中獲得好成績，另也將挑選獲獎學生赴海外企業見習，以提升專業技能。