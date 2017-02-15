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〈台北都會〉八里國中小營養午餐 享半價

2017-02-15

〔記者葉冠妤／新北報導〕八里國中小學生本學期營養午餐可享半價！八里區公所從這學期開始，運用約九百多萬元的垃圾處理場營運回饋金，補助五所八里的國中生、小學生營養午餐費，一餐補助廿四元，每位學生只需要負擔半價，就能吃到豐盛午餐，等於替每個學生每月省下約五百元餐費，約有近兩千名學生受惠。

八里區長莊茂坤表示，多年前八里也曾動用回饋金補助學生營養午餐費，但後來政策遭腰斬；去年陸續有民眾建議，因此公所重新調整回饋金的運用項目，在不影響其他補助的範圍內，送給八里學子一份開學大禮。

莊茂坤說，補助總金額為九百四十二萬元，大崁、米倉、長坑、八里國小及八里國中的學生，每人補助一頓營養午餐費的半價廿四元，總共一千九百六十二名學生受惠，平均每人每月節省約五百元。

張姓家長表示，寧可將回饋金實質花在下一代身上，讓民眾更有感，長期下來也減輕不少家庭負擔，希望這項補助可以持續，不要只補助一個學期就喊停。

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