〈台北都會〉有機營養午餐 10青農供應新北29校
每週供應逾1噸量
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市一百年起，逐步推動國中小營養午餐吃有機蔬菜，並向下延伸至幼兒園，開創農友銷售通路，今年再新增十位青年農友加入供應行列，從產地直送到二十九所學校，總計每週供應量達一千一百五十四公斤。
皆來自新北在地農
十位農友分別在新北市雙溪、金山、鶯歌、林口、樹林、石門種植有機蔬菜，供應量最大的林口「畦遊季有機農場」每週三百七十二公斤，提供兩所學校，其次是雙溪農友張宜民，每週供應兩百三十九公斤、十一所學校。
農業局長李玟指出，新北市多為小面積栽種的小農，產量不如中南部，但適合結合食農教育課程，更鼓勵學生參訪農場，認識有機農業。
李玟表示，市府以契作方式和農友合作，落實產地直銷，協助建立銷售通路，擁有穩定收入，許多農友透過輔導，陸續加入供菜行列，鼓勵青年回流，帶動農業轉型。
農牧經營管理科股長游富鈴說明，全市通過有機驗證的農戶有一百三十六戶，其中種植有機蔬菜五十六戶，面積五十五公頃，全市兩百八十六所公立中小學營養午餐，每週可吃一次有機蔬菜，其餘四天食用吉園圃安心蔬菜，去年九月擴及三○二家幼兒園，天天吃有機蔬菜，總計每週供應量三十九公噸，有五十五所學校由新北市農友供應。
三十三歲「畦遊季有機農場」負責人張文棟說，投入有機蔬菜耕作三年，起初透過宅配、新北小農鮮舖、農會超市等通路販售，但銷量易受市場菜價波動影響，時好時壞，加入營養午餐有機蔬菜供應後，銷量非常穩定，市府優先媒合在地小農，照顧農民，不必擔心通路問題。
林口青農陳坤峯表示，有機蔬菜受限於產量，對病蟲害管理也要多下工夫，創業初期缺乏通路，菜不一定賣得出去，且無法存放，市府提供穩定通路，讓他無後顧之憂專心栽種，看到小朋友吃他種的菜，很有成就感。
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