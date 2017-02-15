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〈台北都會〉台電中心倉庫 都計回饋變公宅
2017-02-15
〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府昨上午與台電公司簽訂合作開發契約（MOU），台北市都發局針對鄰近捷運後山埤站的台電中心倉庫AR1及鄰接向陽路、忠孝東路口的電力修護處CR1，辦理都市計畫變更，回饋部分將打造智慧銀髮公宅、數位科技及實驗藝術創新育成中心，總開發金額將達兩百四十億元。
台電中心倉庫AR1鄰近捷運後山埤站，面積約三．六公頃，目前為第三種工業區，未來變更為商業區後，市府將會分回五十七．七％、約一．八公頃，將打造五百至七百戶公宅、數位科技及實驗藝術創新育成中心。由於鄰近松山車站及五分埔商圈，因此可望產業升級及地方轉型；今年將進行都市計畫變更，預計明年規劃設計、後年動工。
電力修護處CR1鄰接向陽路、忠孝東路口，面積約三．三公頃，目前為第二種工業區，未來變更為商業區後，將由台電打造軟體、研發產業中心，引入軟體IC設計、數位創意、生物科技產業使用。今年台電公司將申請CR1都市計畫變更，預計明年就能規劃設計。
根據都市計畫法，台電兩塊工業用地要變更為商業用地，必須回饋地方政府四十．五％；而北市府為讓雙方有更大面積的完整土地，擴大土地利用性，將CR1的回饋面積移至AR1基地。
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